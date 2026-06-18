جنوب إفريقيا تكتب رقمًا جديدًا في كأس العالم وتطارد صدارة إفريقيا في ركلات الجزاء

واصل منتخب جنوب إفريقيا تسجيل الأرقام المميزة في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم 2026، بعدما ارتقى إلى المركز الثاني في قائمة أكثر المنتخبات الإفريقية حصولًا على ركلات الجزاء في تاريخ المونديال.

ركلة جزاء ترفع رصيد "بافانا بافانا"

ونجح منتخب جنوب إفريقيا في تسجيل هدف التعادل أمام التشيك بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس العالم 2026، بعدما احتسبت له ركلة جزاء في الدقيقة 83 نفذها تيبوهو موكوينا بنجاح.

وبهذه الركلة، رفع منتخب جنوب إفريقيا رصيده إلى 3 ركلات جزاء حصل عليها خلال مشاركاته في نهائيات كأس العالم، لينفرد بالمركز الثاني على مستوى المنتخبات الإفريقية.

غانا في الصدارة ومصر ضمن المطاردين

وبحسب شبكة "Stats Foot" الفرنسية، يتصدر منتخب غانا قائمة المنتخبات الإفريقية الأكثر حصولًا على ركلات الجزاء في تاريخ كأس العالم برصيد 6 ركلات، بينما جاء منتخب جنوب إفريقيا في المركز الثاني بـ3 ركلات.

وتتواجد منتخبات مصر وساحل العاج ونيجيريا والسنغال وتونس في المركز التالي برصيد ركلتي جزاء لكل منتخب، بينما يمتلك منتخب الجزائر ركلة جزاء واحدة فقط في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

موقف جنوب إفريقيا في المجموعة الأولى

ورغم حصوله على أول نقطة في مشواره بكأس العالم 2026، ما زال منتخب جنوب إفريقيا يحتل المركز الأخير في المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب التشيك.

ويحتاج منتخب "بافانا بافانا" إلى تحقيق الفوز في الجولة الثالثة أمام كوريا الجنوبية من أجل الإبقاء على آماله في التأهل إلى الدور التالي من البطولة.