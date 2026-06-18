التشيك وجنوب أفريقيا يعلنان التشكيل الرسمي لمواجهة الجولة الثانية في كأس العالم 2026

أعلن منتخبا التشيك وجنوب أفريقيا التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب أتلانتا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وجاء تشكيل منتخب التشيك كالتالي: كوفار في حراسة المرمى، وأمامه كوفال، هولز، هراناك، كريجي، فيما يضم خط الوسط داريدا، سيرف، ساديلك، سوجكا، ويقود الهجوم الثنائي هلوزيك وشيك.

في المقابل، يبدأ منتخب جنوب أفريقيا اللقاء بتشكيل يضم ويليامز في حراسة المرمى، وأمامه موديبا، مبوكازي، موداو، أوكون، بينما يتواجد في الوسط موكوينا، مباثا، وآدامز، ويقود الخط الأمامي أبوليس، ماسيكو، وراينر.

ويدخل منتخب جنوب أفريقيا المباراة تحت ضغط كبير بعدما خسر مباراته الافتتاحية أمام المكسيك بهدفين دون رد، في لقاء شهد طرد لاعبين من صفوفه، ما زاد من صعوبة موقفه في المجموعة.

على الجانب الآخر، يسعى منتخب التشيك لتجاوز خسارته أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى، والعودة إلى دائرة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل للدور التالي.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، إذ إن أي نتيجة غير الفوز قد تعقد حساباتهما قبل الجولة الثالثة والأخيرة، بينما سيمنح الانتصار صاحبه دفعة قوية للحفاظ على آماله في مواصلة المشوار بالمونديال.

وتبدو المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل تقارب مستوى المنتخبين ورغبتهما المشتركة في تعويض تعثر البداية وتحقيق أول انتصار في البطولة.