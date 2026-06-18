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رابح ماجر يوجه رسالة لحسام حسن بعد تعادل مصر مع بلجيكا: كن أكثر جرأة.. لديك فريق قادر على النجاح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رابح ماجر يوجه رسالة لحسام حسن بعد تعادل مصر مع بلجيكا: كن أكثر جرأة.. لديك فريق قادر على النجاح

حسام حسن
حسام حسن
إسلام مقلد

أشاد أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر بالمستوى الذي ظهر به منتخب مصر خلال مواجهة بلجيكا في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفراعنة قدموا مباراة قوية وكانوا يستحقون تحقيق الفوز، لكنه وجه في الوقت نفسه رسالة فنية إلى المدير الفني حسام حسن قبل المواجهات المقبلة.

وأبدى ماجر إعجابه بإمكانات المنتخب المصري، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك عناصر مميزة قادرة على المنافسة، مطالبًا الجهاز الفني بزيادة الجرأة الهجومية في المباريات القادمة.

إشادة بأداء الفراعنة أمام بلجيكا

وقال رابح ماجر في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية": "المباراة كانت قوية، والمنتخب المصري قدم مستوى جيدًا أمام منتخب بلجيكا، وكان يستحق نتيجة أفضل".

وأكد النجم الجزائري السابق أن أداء الفراعنة ظهر بشكل إيجابي أمام منافس قوي، مشيرًا إلى أن الروح القتالية والتنظيم داخل الملعب كانا من أبرز مكاسب اللقاء.

رسالة خاصة إلى حسام حسن

وتحدث ماجر عن المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا احترامه الكبير لقدراته التدريبية، لكنه طالبه بمنح الفريق مساحة أكبر من الجرأة خلال المباريات المقبلة.

وقال: "بكل صراحة حسام حسن مدرب جيد وذكي، لكن أقول له: أكثر جرأة في المباريات القادمة، لديك فريق مميز وتمتلك كل إمكانيات النجاح".

انتقاد قرار استبدال محمد صلاح

وتطرق أسطورة الجزائر إلى قرار خروج محمد صلاح من أرض الملعب خلال المباراة، معتبرًا أن وجود قائد المنتخب المصري داخل الملعب يمثل عنصر ضغط دائم على المنافس.

وقال: "صلاح يجب أن يبقى مع الفريق، لأن الخصم عندما يواجه مصر يكون خائفًا من لاعب كبير بحجم محمد صلاح".

إشادة خاصة بإمام عاشور

وأشاد ماجر بأداء إمام عاشور، صاحب هدف منتخب مصر أمام بلجيكا، مؤكدًا أن اللاعب قدم مستوى لافتًا خلال المباراة.

وقال: "إمام عاشور، مسجل الهدف، قدم مردودًا ممتازًا جدًا، وكان من اللاعبين الذين لفتوا الأنظار".

الفراعنة مطالبون بالحفاظ على الروح

واختتم رابح ماجر رسالته لحسام حسن ومنتخب مصر بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على نفس الروح التي ظهر بها الفريق في المباراة الأولى.

وقال: "حسام مدرب كبير ولا يحتاج نصائحي، لكن كلمة واحدة فقط: أكثر جرأة وأكثر جرأة وأكثر جرأة، لديك كل مقومات النجاح مع المنتخب المصري".

وأضاف أن استمرار الروح القتالية وتقديم نفس المستوى سيكون الطريق الأفضل أمام الفراعنة من أجل تحقيق نتائج إيجابية والوصول بعيدًا في منافسات كأس العالم 2026.

رابح ماجر منتخب مصر بلجيكا بطولة كأس العالم 2026 بطولة كأس العالم كأس العالم 2026 كأس العالم

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