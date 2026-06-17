منتخب الفراعنة يطوي صفحة بلجيكا.. حسام حسن يرفض الراحة ويبدأ رسم مفاجآت المونديال

يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته المكثفة خلال مشاركته في بطولة كأس العالم، وسط حالة من التركيز الكبير داخل معسكر الفراعنة، حيث يحرص الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على الحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية البدنية والفنية للاعبين.

ويرفع الجهاز الفني شعار "لا وقت للراحة"، في ظل ضغط المباريات وقوة المنافسة العالمية، حيث يسعى المنتخب إلى استغلال كل حصة تدريبية من أجل تطوير الأداء وتصحيح الأخطاء قبل المواجهات الحاسمة في دور المجموعات.

وضمت قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم عددًا من أبرز نجوم الكرة المصرية، على رأسهم محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، مروان عطية، إمام عاشور، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، وعمر مرموش، إلى جانب مجموعة من العناصر الشابة التي تمثل مستقبل الكرة المصرية.

التعادل مع بلجيكا.. مباراة انتهت والأنظار تتجه لنيوزيلندا

أغلق المنتخب الوطني تمامًا ملف مباراته الافتتاحية أمام منتخب بلجيكا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وبدأ التركيز مباشرة على اللقاء القادم أمام منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويعلم الجهاز الفني أن مواجهة نيوزيلندا تحمل أهمية كبيرة، خاصة أن الفوز بها يمنح الفراعنة دفعة قوية نحو الاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

حسام حسن يصحح الأخطاء ويجهز اللاعبين فنيًا

وخلال التدريبات والمحاضرات الفنية، حرص حسام حسن على مراجعة تفاصيل مباراة بلجيكا، حيث قام بتحديد بعض الأخطاء التكتيكية التي ظهرت خلال اللقاء والعمل على علاجها لتجنب تكرارها.

كما اهتم الجهاز الفني بدراسة منتخب نيوزيلندا بشكل دقيق، من خلال تحليل نقاط القوة والضعف، وشرح طريقة اللعب المتوقعة للاعبين عبر جلسات الفيديو، من أجل الوصول إلى أفضل خطة ممكنة.

تريزيجيه يقترب من العودة للتشكيل الأساسي

وشهدت الأيام الأخيرة أخبارًا إيجابية داخل معسكر المنتخب، بعدما اقترب محمود حسن تريزيجيه من استعادة جاهزيته بشكل كامل، ليصبح مرشحًا بقوة للعودة إلى التشكيل الأساسي أمام نيوزيلندا.

ويمثل تريزيجيه أحد العناصر المهمة في حسابات الجهاز الفني، نظرًا لخبرته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

تحديات السفر والتنقل.. اختبار إضافي للفراعنة

ولا تقتصر صعوبات البطولة على المنافسة داخل الملعب فقط، حيث يواجه المنتخب المصري تحديًا آخر يتمثل في كثرة التنقلات بين المدن خلال مشواره في دور المجموعات.

فقد انتقل الفراعنة بين عدة مدن، بداية من سبوكان ثم سياتل لخوض مواجهة بلجيكا، قبل العودة إلى سبوكان، ثم التوجه إلى فانكوفر الكندية لمواجهة نيوزيلندا، وهو جدول يحتاج إلى تنظيم شديد للحفاظ على الحالة البدنية للاعبين.

وتشير التقديرات إلى أن بعثة المنتخب ستقطع ما يقارب 10 آلاف كيلومتر خلال مرحلة المجموعات فقط، مع أكثر من 20 ساعة طيران وتنقلات جوية مباشرة، بالإضافة إلى الوقت الطويل الذي تستغرقه الرحلات بين المطارات والفنادق وملاعب التدريب والمباريات، ليصل إجمالي وقت الحركة إلى أكثر من 40 ساعة.

مجموعة مصر في كأس العالم

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة رفقة منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في النسخة الجديدة من كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ويأمل الفراعنة في تقديم مشوار قوي خلال البطولة، مستندين إلى مزيج من الخبرة والشباب، مع وجود أسماء كبيرة قادرة على صناعة الفارق في أكبر محفل كروي عالمي.

يدخل المنتخب المصري المرحلة المقبلة من المونديال بعقلية مختلفة، حيث أصبح التركيز منصبًا بالكامل على مواجهة نيوزيلندا وحصد النقاط، وسط دعم جماهيري كبير وطموحات مرتفعة لتحقيق إنجاز يليق باسم الكرة المصرية.