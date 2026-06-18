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زلزال مبكر في مونديال 2026 .. مفاجآت قلبت الجولة الأولى وأشعلت سباق اللقب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

زلزال مبكر في مونديال 2026 .. مفاجآت قلبت الجولة الأولى وأشعلت سباق اللقب

مونديال 2026
مونديال 2026
أمينة الدسوقي

مع إسدال الستار على منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بدأت ملامح البطولة الأكثر اتساعاً في تاريخ المونديال تتشكل، لكن ليس وفقاً لتوقعات الجميع.

فبينما فرضت منتخبات كبرى مثل الأرجنتين وإنجلترا وفرنسا وألمانيا هيبتها منذ البداية، شهدت الجولة الافتتاحية سلسلة من المفاجآت التي أعادت رسم خريطة المنافسة وأكدت أن الطريق إلى اللقب لن يكون سهلا أمام أي منتخب.

الرأس الأخضر يوقف إسبانيا ويخطف الأضواء

في واحدة من أكبر مفاجآت الجولة، نجح منتخب الرأس الأخضر في انتزاع تعادل ثمين دون أهداف أمام إسبانيا، أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب ورغم الفوارق الكبيرة في الخبرة والإمكانات، قدم المنتخب الأفريقي أداءً دفاعياً منضبطاً، فيما تألق الحارس المخضرم فوزينيا بشكل استثنائي، ليحرم أبطال أوروبا من هز الشباك ويمنح منتخب بلاده نقطة تاريخية في أول مشاركة مونديالية.

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الكونغو الديمقراطية تربك حسابات رونالدو والبرتغال

واصلت المنتخبات الأفريقية حضورها القوي عندما فرض منتخب الكونغو الديمقراطية التعادل 1-1 على البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو ودخل المنتخب البرتغالي اللقاء مرشحاً للفوز، لكنه اصطدم بروح قتالية عالية وأداء جماعي مميز من لاعبي الكونغو الذين أثبتوا قدرتهم على منافسة كبار العالم.

أستراليا تسقط تركيا في مفاجأة مدوية

في المجموعة الرابعة، قلب المنتخب الأسترالي التوقعات بعدما حقق فوزاً مستحقاً على تركيا، التي كانت مرشحة بقوة لصدارة المجموعة إلى جانب الولايات المتحدة. وقدم "الكنغر الأسترالي" عرضاً متوازناً أكد أنه لن يكون مجرد ضيف عابر في البطولة.

قطر تكتب صفحة جديدة في تاريخها المونديالي

حقق المنتخب القطري إنجازاً تاريخياً بحصد أول نقطة له في نهائيات كأس العالم بعد تعادله المثير مع سويسرا وجاء الهدف القطري في الدقائق الأخيرة ليمنح "العنابي" تعادلاً بطعم الفوز ويؤكد التطور الذي شهده المنتخب منذ مشاركته الأولى في نسخة 2022.

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مصر تؤكد حضورها أمام بلجيكا

من جهته، قدم المنتخب المصري واحدة من أفضل مبارياته في السنوات الأخيرة عندما فرض التعادل 1-1 على بلجيكا وظهر رفاق محمد صلاح بصورة مميزة، بل كانوا الأقرب لتحقيق الفوز في العديد من فترات اللقاء، ليبعثوا برسالة قوية إلى منافسيهم بأن "الفراعنة" قادرون على الذهاب بعيداً في البطولة.

كأس عالم استثنائي يعد بالمزيد

وتحمل نسخة 2026 أهمية خاصة كونها الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخباً وفي ثلاث دول مستضيفة، ما أتاح الفرصة لمنتخبات جديدة لكتابة تاريخها على المسرح العالمي وقد أظهرت الجولة الأولى أن الفوارق التقليدية بين الكبار والصغار بدأت تتقلص، وأن المفاجآت ستكون عنواناً دائماً للبطولة.

ومع انطلاق الجولة الثانية، التى تستمر حتي 24 يونيو وعددها 24 مباراة تترقب الجماهير مزيداً من الإثارة والنتائج غير المتوقعة، في مونديال يبدو أنه مرشح ليكون واحداً من أكثر نسخ كأس العالم تشويقاً وإثارة في التاريخ.

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