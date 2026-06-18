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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب مجموعات كأس العالم عقب الجولة الأولى بدور المجموعات

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

انتهت مباريات الجولة الأولي لدور مجموعات كأس العالم 2026 المقامة على ملاعب كندا والمكسيك والولايات المتحدة بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة. 

وجاء ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 بعد الجولة الأولى كالتالي 

 

ترتيب المجموعة الأولى في كأس العالم 


1- المكسيك 3 نقاط 
2-  كوريا الجنوبية 3 نقاط
3- التشيك بدون  نقاط
4- جنوب أفريقيا بدون نقاط


ترتيب المجموعة الثانية

1-  سويسرا  نقطة واحدة
2-   كندا نقطة واحدة
3-   قطر  نقطة واحدة 
4-   البوسنة والهرسك  نقطة واحدة

ترتيب المجموعة الثالثة

1-  إسكتلندا 3 نقاط 
2-  المغرب نقطة واحدة 
3-  البرازيل نقطة واحدة 
4-  هايتي  بدون نقاط


ترتيب المجموعة الرابعة

1- أمريكا 3  نقاط 
2- أستراليا 3   نقاط
3- تركيا بدون نقاط  
4-  باراجواي بدون نقاط


ترتيب المجموعة الخامسة

1-  ألمانيا 3 نقاط 
2-  كوت ديفوار 3 نقاط
3-  الإكوادور بدون نقاط 
4-  كوراساو بدون نقاط


ترتيب المجموعة السادسة

1-  السويد 3 نقاط 
2-  اليابان نقطة واحدة
3-  هولندا  نقطة واحدة 
4-  تونس بدون نقاط  

ترتيب المجموعة السابعة

1- نيوزيلندا   نقطة واحدة 
2-   إيران نقطة واحدة 
3-   بلجيكا  نقطة واحدة 
4-   مصر  نقطة واحدة


ترتيب المجموعة الثامنة

1-  أوروجواي نقطة واحدة  
2-  السعودية  نقطة واحدة 
3-   إسبانيا  نقطة واحدة 
4-   الرأس الأخضر  نقطة واحدة

ترتيب المجموعة التاسعة

1- النرويج 3  نقاط 
2- فرنسا 3  نقاط 
3- السنغال بدون نقاط 
4- العراق بدون نقاط

ترتيب المجموعة العاشرة

1- الأرجنتين 3  نقاط 
2- النمسا 3 نقاط
3- الأردن بدون نقاط 
4-  الجزائر بدون نقاط


ترتيب المجموعة الحادية عشر 

1-  كولومبيا 3 نقاط 
2-   الكونغو الديمقراطية نقطة واحدة
3-   البرتغال  نقطة واحدة
4-   أوزبكستان بدون نقاط  

ترتيب المجموعة الثانية عشر 

1-  إنجلترا 3 نقاط 
2-  غانا 3 نقاط
3-  بنما بدون نقاط
4-  كرواتيا بدون نقاط

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