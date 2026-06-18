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إنجاز عالمي جديد.. 4 جامعات مصرية تقتحم نادي الـ 300 الكبار دوليا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنجاز عالمي جديد.. 4 جامعات مصرية تقتحم نادي الـ 300 الكبار دوليا

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
تقرير أخبار البلد

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عادل عبد الغفار، أن تقدم 29 جامعة مصرية في تصنيف الجامعات العالمي US News، ووجود 4 جامعات ضمن أفضل 300 جامعة عالميًا، يعكس التطور الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وقال عبد الغفار إن تصنيف US News يعد أحد أبرز التصنيفات الدولية المعتمدة لتقييم الجامعات عالميًا، إذ يستند إلى مجموعة من المؤشرات الرئيسية، من بينها حجم النشر العلمي الدولي في الدوريات المرموقة، وإنتاجية البحث العلمي، ومدى الاستفادة من الأبحاث المنشورة وتأثيرها العلمي، إلى جانب جودة وكفاءة المخرجات البحثية.

مصر تحتل حاليًا المرتبة الخامسة والعشرين عالميًا

وأوضح أن النتائج التي حققتها الجامعات المصرية في التصنيف تعكس تقدمًا ملموسًا في أداء مؤسسات التعليم العالي، لا سيما في مجال البحث العلمي، مشيرًا إلى أن مصر تحتل حاليًا المرتبة الخامسة والعشرين عالميًا من حيث حجم النشر الدولي للأبحاث العلمية.

وأضاف أن هذا التقدم يعكس الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس والباحثون بالمراكز البحثية، مؤكدًا أن حجم الإنتاج البحثي والنشر الدولي للأبحاث المصرية تضاعف إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بما كان عليه قبل عشر سنوات، وهو ما أسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة البحث العلمي العالمية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن أهمية هذا الإنجاز لا تقتصر على تحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، بل تمتد إلى دعم توجه الدولة نحو تدويل التعليم العالي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعليم الجامعي والبحث العلمي.

ولفت إلى أن الدولة استثمرت خلال السنوات الماضية مبالغ كبيرة في تطوير قطاع التعليم العالي، ما أسفر عن وصول عدد الجامعات المصرية إلى 129 جامعة تقدم برامج أكاديمية وتعليمية وفق معايير عالمية.

وأكد عبد الغفار أن الجامعات المصرية أصبحت تمثل إحدى أدوات القوة الناعمة للدولة، من خلال استقطاب أعداد متزايدة من الطلاب الوافدين للدراسة في مختلف المراحل الجامعية والدراسات العليا، فضلًا عن تعزيز فرص التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات الدولية.

وأضاف أن هذا التطور يشجع المؤسسات التعليمية العالمية المرموقة على عقد شراكات استراتيجية مع الجامعات المصرية وإنشاء فروع لها داخل مصر، بما يدعم مكانة الدولة كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي.

التعليم العالي 29 جامعة مصرية تصنيف الجامعات العالمي US News 4 جامعات البحث العلمي

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