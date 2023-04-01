منافس الأهلي المحتمل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

تأهل النادي الأهلي لربع نهائى بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على منافسه الهلال السوداني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي اقيمت ضمن مواجهات ختام دور المجموعات بالبطولة.

جاء الهدف الأول بقدم كهربا من تسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 25 ، وأضاف الشحات الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

سجل الشحات الثالث في الدقيقة 80 من مرور رائع داخل منطقة الجزاء ويسددها بإتقان فتسكن شباك الهلال.

بهذا الانتصار يتأهل النادي الاهلي الي دور ربع النهائي ليواجه احد الفرق الثلاثة الترجي التونسي – شباب بلوزداد الجزائري -الرجاء المغربي علي ان يتم تحديد مسار المارد الاحمر حتي النهائي من خلال القرعة .

ومن المقرر إقامة قرعة دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا وكذلك كأس الكونفيدرالية، يوم الأربعاء 5 أبريل المقبل بالقاهرة، في الساعة 8:30 مساءً وتذاع عبر قناة بين سبورت المفتوحة .

ويخوض النادي الأهلي لقاء الذهاب في دور ربع النهائي بستاد القاهرة أحد أيام ٢١ او ٢٢ ابريل علي ان يكون لقاء العودة أحد ايام ٢٨ و٢٩ ابريل .