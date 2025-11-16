مريم توازني مخرجة فيلم زنقة مالقة: العمل يعبر عن الحياة ولم أقدم قصة حياة جدتي

كشفت مريم توزاني مخرجة فيلم "زنقة مالقة" الذى يعرض ضمن المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي عدد من تفاصيل الخاصة بالعمل.

وقالت مريم توزاني : الفيلم هو يعبر عن قصة جدتي ولكني عندما شرعت فى تنفيذه لم اكن اركز على هذه المنطقة واهتميت اكثر بعلاقة هذه السيدة والرجل فى هذا العمر وان لابد من استمرار الحياة وان يعيشا حياتهما كما يحلو لهما.

وأضافت مريم : الفيلم يحمل كثير من المعاني الإنسانية وهذا ظهر فى كثير من المشاهد مثل مشاعرها اتجاه القديسة وزيارتها المعتادة للمقابر وحملها للورود فى طثير من المشاهد حتى المشاهد الحميمية التى جمعت بين البطلة والبطل.

قصة فيلم زنقة مالقة

تدور قصة فيلم «زنقة مالقة» الذي يُعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، حول ماريا أنخيليس، إسبانية تبلغ من العمر 79 عامًا، تعيش بمفردها في طنجة بالمغرب، وتستمتع بحياتها اليومية، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب عندما تصل ابنتها من مدريد لبيع الشقة التي لطالما سكنتها، مصممةً على البقاء، تبذل قصارى جهدها لاستعادة منزلها وممتلكاتها، وفجأةً، تكتشف الحب والإثارة من جديد.

الفيلم من إخراج مريم توزاني وهي مخرجة وكاتبة سيناريو وممثلة من مواليد مدينة طنجة، قدمت في بداية مسيرتها السينمائية فيلم «عندما ينامون» 2012، وفيلم «آية والبحر» 2015، وذلك بالإضافة إلى أفلام روائية طويلة «آدم» 2019، و«القفطان الأزرق» 2022، شاركت أفلامها في العديد من المهرجانات الدولية ويُعد فيلم «زنقة مالقة» هو أحدث أفلامها التي تعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.