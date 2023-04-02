محافظ الدقهلية يطالب بسرعة الانتهاء من حصر الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعات خدمية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إجتماعاً موسعاً برؤساء المراكز والمدن والأحياء وعدد من وكلاء الوزارة لمناقشة عدد من الملفات ومراجعة خطة العمل .

جاء ذلك بحضور المستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة ‘ والمهندس خالد نصر رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ‘ والمهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان ‘ والمهندس الزناتي عبدالعظيم مدير مديرية الطرق بالدقهلية ‘ والمهندس فتوح علام وكيل وزارة الكهرباء ‘ وعدد من مديري الادارات العامة بديوان المحافظة .

ووجه " المحافظ " بالتطبيق الكامل لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الكهرباء بالشوارع والميادين والمنشآت الحكومية بنسبة 75% ‘ وتخفيض الإضاءة بواجهات المحلات التجارية .

وقرر " مختار " تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية وكيل وزارة الكهرباء وأحد نواب رؤساء المدن للمتابعة والمرور على كافة الشوارع الرئيسية والفرعية لإزالة لمبات الإنارة الصوديوم واستبدالها بلمبات موفرة ترشيداً للكهرباء .

كما وجه " المحافظ " لرؤساء المراكز والمدن والأحياء المرور بشكل يومي على كافة الشوارع والميادين والقطاعات الخدمية لمتابعة مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين قائلاً ( اعمل نفسك مواطن وامشي في الشارع علي رجلك بين الناس شوف مشاكلهم ومطالبهم ) .

وشدد " مختار" علي التصدي الفوري والكامل لكافة انواع التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص ‘ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين .

كما قرر " المحافظ " عودة لقاء المواطنين الاسبوعي في كافة المراكز والمدن والأحياء لحل كافة مشاكل المواطنين ‘ من خلال التنسيق مع مديريات الخدمات .

وكلف " مختار " رؤساء المدن والأحياء باستمرار إقامة المنافذ والمعارض طوال شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين .

كما وجه " المحافظ " بمتابعة زراعة الأشجار ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية 100 مليون شجرة ومتابعتها ما بعد الزراعة ‘ للحفاظ عليها من التلف والسرقة .

وايضاً وجه " مختار " بسرعة الانتهاء من حصر كافة الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعات خدمية ضمن مبادرة حياة كريمة استعداداً لتدشين المرحلة الثانية في مراكز ( بلقاس - ميت غمر - السنبلاوين - أجا - المنزلة ) .

كما كلف " المحافظ " بحصر كافة المشروعات المتعثرة علي مستوي المحافظة لدراستها ووضع حلول جذرية لها لدخول هذه المشروعات الخدمة من أجل تلبية احتياجات المواطنين في هذه القطاعات .

وايضاً كلف " مختار " كل من وكيل وزارة الإسكان ورؤساء شركات المرافق ومدير مديرية الطرق ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ‘ ومدير ادارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة ‘ ورئيس حي غرب وشرق المنصورة بالبدء الفوري في اتخاذ كافة الإجراءات الفنية والمالية لتطوير شارع الجيش وسرعة إنهاء تطوير البنية التحتية قبل اعمال الرصف .

وايضا شدد " المحافظ " على المراجعة الشخصية لجميع قضايا التعويضات الخاصة بالدولة والمتداولة في المحاكم بالتنسيق مع المستشار القانوني والشئون القانونية بالمحافظة .

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