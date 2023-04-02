أمينة شلباية: الإتيكيت علم ويجب تطبيقه في حياتنا.. ورامز جلال: كفاية هجص.. فيديو

كشفت أمينة شلباية، خبيرة الإتيكيت، عن أن فن الإتيكيت علم حقيقي، ويجب على الناس أن تطبقه في حياتها، خاصة فيما يتعلق بالطعام، إذ يوجد العديد من المشاكل المختلفة التي تتعلق بالإتيكيت أثناء الطعام خاصة من الرجال.



وأضافت "أمينة شلباية"، خلال تواجدها في برنامج "رامز نيفر إند" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الإتيكيت يجب تطبيقه بشكل كامل في الأكل، ومنه تناول الأرز بالشوكة وليس الملعقة مثلما يعتقد البعض، لافتة إلى أن بعض الرجال لديهم عادات سيئة في تناول الطعام تخالف فنون الإتيكيت.



ومن جانبه سخر رامز جلال من تصريحاتها قائلا: "فن إيه بس كفاية هجص يا ست أمينة شلباية".