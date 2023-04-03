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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوز طلاب جامعة المنصورة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية والثاني افريقيا في مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

فاز طالبان من جامعة المنصورة بالمركز الأول على مستوى جمهورية مصر العربية والثاني على مستوى القارة الإفريقية ليضمنا مقعدًا لمصر في المرحلة العالمية من مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2022-2023 (Huawei ICT Competition 2022-2023) من ضمن 3 مقاعد متاحة للقارة الافريقية, وهم : أمير محمد شتية – الطالب بكلية الهندسة، كريستينا ماهر حليم – الطالبة بكلية الحاسبات والمعلومات
وليكونا بذلك الفريق المصري الوحيد المتأهل في مسار السحابة (Cloud Track)  في المسابقة التي تقيمها شركة هواوي سنويًا من ضمن أربع فرق مصرية وما يزيد عن ال30 فريقًا مختلفًا مكونين من 90 طالبًا وطالبة من دول القارات الافريقية (مصر، تونس، الجزائر، مالي، السنغال، المغرب، الكاميرون، إثيوبيا، ليبيا، كابو فيردي).
كما شاركت في المسابقة الطالبة ياسمين هلال -الطالبة بكلية الهندسة-  ضمن الفرق المصرية التي كانت تنافس على مقد لضمان تأهل مصر إلى المرحلة العالمية في مجال الشبكات.
يذكر  أن مسابقة هواوي العالمية تهدف إلى تنمية المهارات التقنية للشباب وبناء كوادر مدربة ومؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتطويرهم لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، من خلال استخدام تقنيات جديدة. كمان تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة هواوي على إنشاء أكاديمية هواوي بمقر كلية الهندسة في الجامعة. الجدير بالذكر ان هذا الفريق مشترك من خلال فرع  اكاديمية هواوي بكلية الهندسة جامعة المنصورة

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جامعة المنصورة القارة الافريقية تكنولوجيا المعلومات جمهورية مصر العربية مجال تكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون كلية الحاسبات والمعلومات الأول على مستوى الجمهورية كلية الهندسة جامعة المنصورة

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