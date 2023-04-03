وكيل تعليم الدقهلية يتابع انتهاء أعمال الصيانة بحمام السباحة استعدادا لافتتاحه

تفقد ناصر شعبان وكيل تعليم الدقهلية، أعمال تطوير وصيانه حمام السباحة، حيث بدأ اليوم ملء حوض السباحة للتأكد من عدم وجود تسريب للمياه وسيتم تركيب سيراميك الحمام بعد عزل الحوض والتأكد من عدم تسريب المياه وتم الاتفاق على تركيب كافة التجهيزات الخاصة بحوض السباحة من(سيراميك الحوض والتراك وكراسي المدرجات والكشافات المضيئة والحبال)، وسيتم الانتهاء من كافة التجهيزات في نهاية شهر أبريل، والانتهاء من كافه التجهيزات الخارجية لحمام السباحة فى الموعد المحدد له .

وشدد “شعبان” على تكثيف الأعمال بحمام السباحة وضرورة الانتهاء في الموعد المحدد ودخوله حيز التشغيل في فترة الصيف لاستفادة الطلاب منه واكتشاف المواهب والقدرات الخاصة وإعداد الابطال من بين الطلاب مؤكدا على انه سيكون لدينا اكبر حمام سباحه على مستوى الدقهلية.

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