عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم الدقهلية يتابع انتهاء أعمال الصيانة بحمام السباحة استعدادا لافتتاحه

صورة من التفقد
صورة من التفقد

تفقد ناصر شعبان وكيل تعليم الدقهلية، أعمال تطوير وصيانه حمام السباحة، حيث بدأ اليوم  ملء حوض السباحة  للتأكد من عدم وجود تسريب للمياه  وسيتم تركيب سيراميك  الحمام بعد عزل الحوض  والتأكد من عدم تسريب المياه وتم الاتفاق على تركيب كافة التجهيزات الخاصة بحوض السباحة من(سيراميك الحوض والتراك وكراسي المدرجات والكشافات المضيئة والحبال)، وسيتم  الانتهاء من كافة التجهيزات في نهاية  شهر أبريل، والانتهاء من كافه التجهيزات الخارجية لحمام  السباحة فى الموعد المحدد له .

وشدد “شعبان” على تكثيف الأعمال بحمام السباحة وضرورة الانتهاء في الموعد المحدد ودخوله حيز التشغيل في فترة الصيف لاستفادة الطلاب منه واكتشاف المواهب والقدرات الخاصة وإعداد الابطال من بين الطلاب مؤكدا على انه سيكون لدينا اكبر حمام سباحه على مستوى الدقهلية.

IMG-20230403-WA0006
IMG-20230403-WA0006
IMG-20230403-WA0004
IMG-20230403-WA0004
IMG-20230403-WA0005
IMG-20230403-WA0005
تعليم الدقهلية اكتشاف المواهب الدقهلية أعمال تطوير حمام سباحة تسريب المياة وكيل تعليم حوض السباحة وكيل تعليم الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تصرف من أحمد عبد القادر بعد عقوبة الأهلي.. ماذا فعل؟

قرار عاجل من النيابة العامة ضد المتهم بقتلِ طليقته بأكتوبرَ لحينِ إمكانية استجوابه

مشهد غير مفهوم| حكاية لقطة أثارت الجدل لنجم الأهلي ومطالبات بتجميده

مهيب عبد الهادي: خناقة جديدة في تدريب الزمالك بطلها نجم الفريق والمدرب

إصابة ومبلغ مغرٍ| مقلب مصطفى كامل مع رامز يحدث جدلا.. والموسيقار منير الوسيمي يصدر بيانا

فكهاني ينهي حياة زوجته وسط الشارع وشقيقها والأهالي يوسعونه ضربا بأكتوبر.. صور

أتربة ورياح تصل إلى حد العاصفة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الإثنين.. فيديو

ولي العهد في وداعه.. الرئيس السيسي يغادر مدينة جدة السعودية| صور

موضوعات متعلقة

رياضة النواب تناقش مشكلات مراكز الشباب بمحافظات الدقهلية والغربية والفيوم

ترشيحاتنا

3 آيات لمن غلبته الديون الكثيرة.. اقرأها بيقين يأتيك الفرج عاجلا

في رسالة إنسانية.. المتحف المصري الكبير يتشح بـ اللون الأزرق

عبد الحكيم ابو علم يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب .. فيديو

أغرب حفل زفاف..عروس ترتدي فستان وطرحة من ورق مناديل الحمام| ما القصة؟

5 أخطاء شائعة يرتكبها موظفو المكاتب.. تصيبك بالأمراض

الأسعار الجديدة لـ شيري تيجو 7 موديل 2023 .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التضحية بـ ليفربول| صلاح إلى هذا النادي بسبب دوري الأبطال

عودة عائلة من الغرق في البحر بعد 38 يومًا.. عاشوا على البصل

بقفطان لافت.. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

تحذير عاجل| تهديد الأطفال واستغلالهم بفيديوهات على يوتيوب وإنستجرام

فيديو

صور شيرين رضا بدون مكياج تثير جدلا .. إعلان الشاي السبب "فيديوجراف"

أنهى حياة 7 من أسرة واحدة.. ابن المتهم يكشف عن مفاجأة

مراته مسيطرة وعملتله محضر.. سعد الصغير يعترف على الهواء بظلمه لزوجته وحماته|"فيديوجراف"

هوس التصوير.. سقوط أحد المعازيم في بالوعة خلال حفل زفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ