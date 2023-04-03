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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد مجمع الصوامع المعدنية بشبين الكوم وقويسنا

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مجمع الصوامع المعدنية بشبين الكوم بسعة تخزينة ( 30 ألف طن )، وذلك تزامناً مع انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة للوقوف على مدى جاهزية استعدادات كافة الصوامع والشون لاستقبال موسم توريد هذا العام ، يأتي هذا استكمالا لجولته الميدانية الموسعة بنطاق مركزي شبين الكوم وقويسنا رافقه خلالها  المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ، ورئيس الوحدة المحلية  لمركز ومدينة قويسنا ، ورئيس حى غرب شبين الكوم.


كما تفقد المحافظ صوامع قويسنا الجديدة بجوار برج المنوفية السياحي بطريق مصر - إسكندرية الزراعي بسعة تخزينية (5) ألاف طن ، وتضم 4 خلايا تخزينية سعة كل خلية 1250 طن، وخلال تفقده للصوامع  شدد محافظ المنوفية على ضرورة رفع درجة الاستعداد التام والجيد لموسم توريد القمح والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظاً على المحصول.

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وأكد محافظ المنوفية على مدير مديرية التموين بضرورة تسهيل الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين وتذليل كافة العقبات التي قد تعوق عمليات التوريد والمتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك علي مستوى المحافظة، فيما كلف المحافظ مديري مديريات التموين والزراعة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح والتأكد من مطابقته لكافة الاشتراطات والضوابط اللازمة لعملية التخزين .


وخلال الجولة أكد محافظ المنوفية على أنه سيتابع بنفسه عمليات توريد القمح بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على المزارعين وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم ، كما أكد على الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التوصيات الفنية للنهوض بقطاع الزراعة حفاظاً على إنتاجية الفدان.

المنوفية محصول القمح محافظ المنوفية مديرية التموين قطاع الزراعة موسم توريد القمح

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