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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلة السقوط الحلقة 12.. طارق لطفي يجمع صبا مبارك وكندة حنا ببيته

ليلة السقوط
ليلة السقوط

مفاجأت كثيرة شهدتها الحلقة الثانية عشر لمسلسل "ليلة السقوط" المعروض على قنوات زاكروس وروتانا وlbc.


بطريقة خبيثة اشترى الذباح، طارق لطفى ، الطبيبة جوانا، صبا مبارك، من سوق السبايا ، وارسلها الى منزله الذى تسكن فيه ابنة القاضى، كندا حنا، وبذلك جمع الصديقتين فى منزل واحد، ويتفق الثنائى على الانتقام من الذباح، لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل المسلسل.

 

وتتصاعد الأحداث فى الحلقة الجديدة من خلال بخطة جديدة ينفذها رجل اعمال عراقى، بان يشترى كل السبايا ويضعهم فى منزل ليحميهم من البيع لدى الدواعش.

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وتستمر جهود المخابرات العراقية مع الجيش الكوردى والبيشمركة والمخابرات الكوردية، لوقف وحشية الدواعش، وعرقلة خططهم التى تستهدف احتلال دهوك احدى قرى كوردستان، وعلى جانب اخر توضح المشاهد الجديدة طرق استخدام الكتائب الالكترونية من داعش لاستقطاب الشباب حول العالم للانضمام للتنظيم الارهابى عن طريق غسيل العقول، وتستمر الاحداث لتتصاعد بشكل اكبر خلال الحلقات المقبلة.

يذكرأن"ليلة السقوط" استغرق الإعداد له 3أعوام، مأخوذ من قصص حقيقية لفترة اقتحام داعش للعراق فى الفترة من 2014 وحتى 2017، من انتاج شركة بلاحدود ل د. قيس الرضوانى،ومنتج منفذ محمد عشوب، تأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، ويشارك فيه أكثرمن ١٣٠ فنان وفنانة من كل دول العالم منهم طارق لطفي واحمد صيام، ومن سوريا باسم ياخور و كنده حنا، ومن الأردن صبا مبارك، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية أبرزهم جواد الشكرجي وخليل إبراهيم وذوالفقار خضروريهام البياتي وبيداء المعتصم، واخراج ناجى طعمى. 

مسلسل ليلة السقوط طارق لطفي صبا مبارك ليلة السقوط باسم ياخور

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