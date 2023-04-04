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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية: الكشف على 1633 مريضاً في قافلة علاجية بقرية الروضة

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

وجه الدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة، بتنظيم قافلة طبية علاجية أمس الأول وأمس، الاثنين والثلاثاء 2 و3 أبريل 2023، في قرية الروضة مركز بلقاس، والتى تبعد عن مستشفى بلقاس 25 كم، تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود، منسق عام القوافل، حيث تم توقيع الكشف على 1633 مريضاً.

وضمت القافلة 12 عيادة، منها 6 عيادات متنقلة هي “2 باطنة، و2 أطفال، ورمد، وتنظيم أسرة”، و7 عيادات داخل الوحدة، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray.

وقد جاء بيان القافلة كالتالي: 
باطنة                    259
أطفال                   243
جراحة                  158                   
أنف وأذن              188                     
عظام                   158
رمد                     122
جلدية                  186
أسنان                    180
نساء وتنظيم أسرة     139  

وتم إجراء 273 تحليلاً مختلفاً  للمرضى، ونحو 77 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلا عن فحوصات لـ 105 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 56 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 12 قراراً  للعلاج على نفقة الدولة. 

وأكد وكيل الوزارة حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 37 ندوة تثقيفية، و110 حالات استبيان، كما أكد استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ورفع المعاناة عنهم.
 

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مستشفيات مديرية الصحة الدقهلية قافلة علاجية مستشفى بلقاس مبادرة الكشف المبكر مديرية الصحة بالمحافظة أمراض السكر السكر والضغط

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