صحة الدقهلية: الكشف على 1633 مريضاً في قافلة علاجية بقرية الروضة

وجه الدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة، بتنظيم قافلة طبية علاجية أمس الأول وأمس، الاثنين والثلاثاء 2 و3 أبريل 2023، في قرية الروضة مركز بلقاس، والتى تبعد عن مستشفى بلقاس 25 كم، تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود، منسق عام القوافل، حيث تم توقيع الكشف على 1633 مريضاً.

وضمت القافلة 12 عيادة، منها 6 عيادات متنقلة هي “2 باطنة، و2 أطفال، ورمد، وتنظيم أسرة”، و7 عيادات داخل الوحدة، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray.

وقد جاء بيان القافلة كالتالي:

باطنة 259

أطفال 243

جراحة 158

أنف وأذن 188

عظام 158

رمد 122

جلدية 186

أسنان 180

نساء وتنظيم أسرة 139

وتم إجراء 273 تحليلاً مختلفاً للمرضى، ونحو 77 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلا عن فحوصات لـ 105 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 56 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 12 قراراً للعلاج على نفقة الدولة.

وأكد وكيل الوزارة حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 37 ندوة تثقيفية، و110 حالات استبيان، كما أكد استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ورفع المعاناة عنهم.



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