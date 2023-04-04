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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد سامي: هذا الدور كان سيقدمه تامر عبدالمنعم وأحمد فتحي فى جعفر العمدة

محمد سامي
محمد سامي

كشف المخرج محمد سامي عن تفاصيل الدور الذى اعتذر عن إدائه الفنان تامر عبد المنعم ، ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة . 

وقال محمد سامي فى مداخلة هاتفية مع أحد البرامج : رشحت تامر عبد المنعم لدور "سيد" هو ممثل رائع وكنت أرى أن لديه طاقة فنية أريد استغلالها، لكن بسبب التزامات خاصة تجاه عمله في وزارة الثقافة اعتذر حتى لا يعطل التصوير.

واستكمل محمد سامي : بعدها رشحت للدور أحمد فتحي وقرأ السيناريو وأحب الموضوع لكن بسبب مواعيد تصوير أعمال أخرى ، ولكني أتمني العمل معه مرة أخري ، حتي استقريت فى النهاية على الفنان أحمد فهيم .

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مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة ، إيمان العاصي، سلوي عثمان، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، لما كتكت، طارق النهري، أحمد عبد الله.

وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.

القنوات وموعد عرض مسلسل جعفر العمدة
قناة العرض: dmc

موعد العرض: الساعة 10:15 مساء

جعفر العمدة بيومي فؤاد محمد رمضان سلوي عثمان المخرج محمد سامي احمد فتحي منة فضالي إيمان العاصي منذر رياحنة فريدة سيف النصر الفنان تامر عبد المنعم

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