محافظ الدقهلية يشهد تسليم 2 طن لحوم من الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، تسليم الدفعة 22 من لحوم إطعام الطعام بإجمالي 2 طن ، لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامه ، تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والدكتور محمد حسين وكيل مديرية الأوقاف.

وأشار المحافظ إلي أن إجمالي ما تم وصوله حتي الآن من وزارة الأوقاف من لحوم اطعام الطعام يبلغ 54 طن ، لتوزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية .

وأكد " مختار " أنه سيتم ايصال لحوم اطعام الطعام وسلة المواد الغذائية الي مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم ، موجها بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

وثمن المحافظ جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم اطعام وسلة المواد الغذائية علي الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية .

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