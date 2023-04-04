عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة استكمال تنفيذ أعمال المرافق في القطاعات الخدمية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعاً لمتابعة استكمال تنفيذ أعمال المرافق في جميع القطاعات الخدمية ضمن مبادرة حياة كريمة بقري مركز شربين.

جاء ذلك بحضور المهندسة ريهام عبدالشافي منسق عام مبادرة حياة كريمة بالمحافظه ، المهندسة سلوي سامي رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق لمنطقه شرق الدلتا ، المهندس ايمن سميح مدير منطقة هيئة الطرق بالدقهلية ، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وممثلي دار الهندسه استشاري مبادرة حياه كريمه ، ورؤساء الشركات و قطاعات المرافق بالدقهلية .

وناقش "المحافظ" خلال الاجتماع نسب التنفيذ النهائية لأعمال توصيل شبكات الغاز وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى وأعمال الرصف الجاريه في الطرق الرئيسية ، ووجه بالانتهاء من أعمال التنفيذ بشكل نهائي في اسرع وقت .

واكد أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية علي مر تاريخها في إطار بناء الرئيس للجمهورية الجديدة.

ووجه " المحافظ " بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات والشركات المنفذة للمشروعات وتذليل العقبات التي تواجه اعمال التنفيذ حتي يتم الانتهاء من الأعمال المتبقيه والبدء في المرحلة الثانية.

كما وجه بسرعة الانتهاء من استكمال شبكات الغاز بكافة القري وربطها بالخطوط الرئيسية ، بالإضافة إلي الانتهاء من  خطوط المياه الرئيسية ومنها خط المياه الواصل الي محطة مياه شربين الجديده ،  ورصف كافة الطرق الرئيسية بعد الانتهاء من جميع المرافق .

كما وجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية بسرعة الانتهاء من توصيل كافة الوصلات المنزلية ومراجعتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية .

واكد " مختار " علي ضرورة الاستفادة  من مبادرة حياة كريمة بشربين وتطبيقها علي مراكز المرحلة الثانية وهي ( بلقاس و اجا والسنبلاوين وميت غمر والمنزلة ) لتلافي اي مشاكل او معوقات قبل البدء في التنفيذ لضمان عدم تعطيل العمل حتي تكون الدقهلية في مقدمة المحافظات.

محافظ الدقهلية حياة كريمة شركة مياه الشرب والصرف الصحى مبادرة حياة كريمة مياه الشرب والصرف الصحي الدكتور أيمن مختار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شهادات الـ22% تنتصر للجنيه.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بالبنوك

عقوبات منتظرة.. قرار عاجل من الكاف بشأن اشتباكات لاعبي الأهلي والهلال السوداني

لمدة موسم ونصف.. الزمالك يحصل على توقيع المدير الفني الجديد هايكو هيرليتش

بمبلغ خرافي.. الأهلي يستعيد لاعبه مرة أخرى من سيراميكا ..تفاصيل

دول العالم تتخلى عن الدولار.. هل يلفظ الأخضر أنفاسه الأخيرة؟| حرب اقتصادية

الأرصاد: سنسجل أعلى درجة حرارة خلال فصل الربيع

3 فصول في يوم.. تحذير شديد من طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

موعد أذان المغرب 13 رمضان في الدقهلية

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: نسعى للتعامل مع أى تحديات أو معوقات تواجه قطاع السياحة

هل الخلاف الأسري مبرر للانتقام؟.. خبراء يكشفون عن مفاجأة ويضعون روشتة

ربنا يجيب الخير ..العامري فاروق يزف نبأ سار بشأن غرامة كهربا

دار الإفتاء: الأولى بالزوج صيانة مشاعر الزوجة المخلصة بدلا من التعدد

البشر هيحبوا روبوتات.. الرئيس التنفيذي السابق لـ جوجل يحذر من الذكاء الاصطناعي

قرار عاجل من كلوب ضد محمد صلاح قبل مباراة ليفربول ضد تشيلسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممثلة مسرحية.. من هي رويا هاشمي التي قلبت أحداث "الهرشة السابعة"؟

تعرضت للتحرش من سيدات.. إطلالات أثارت الجدل للفنانة أميرة فتحي

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى مصر

صورة حيرت الجميع لظهور درب التبانة فوق أشجار أجكال بسماء مدينة عربية

فيديو

طفلة تخطف قلوب رواد السوشيال ميديا في 18 ثانية.. والسبب

ملهاش علاقة بكذبة أبريل.. 14 يوم إجازة في الشهر | اعرف التفاصيل

كان ناشئا بالأهلي.. تعرف على حازم حسين أفضل لاعب بالدوري التركي/ فيديوجراف

جمعت بين 4 أزواج| حكاية جبروت إمرأة في الشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ