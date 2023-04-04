محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة استكمال تنفيذ أعمال المرافق في القطاعات الخدمية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعاً لمتابعة استكمال تنفيذ أعمال المرافق في جميع القطاعات الخدمية ضمن مبادرة حياة كريمة بقري مركز شربين.

جاء ذلك بحضور المهندسة ريهام عبدالشافي منسق عام مبادرة حياة كريمة بالمحافظه ، المهندسة سلوي سامي رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق لمنطقه شرق الدلتا ، المهندس ايمن سميح مدير منطقة هيئة الطرق بالدقهلية ، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وممثلي دار الهندسه استشاري مبادرة حياه كريمه ، ورؤساء الشركات و قطاعات المرافق بالدقهلية .

وناقش "المحافظ" خلال الاجتماع نسب التنفيذ النهائية لأعمال توصيل شبكات الغاز وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى وأعمال الرصف الجاريه في الطرق الرئيسية ، ووجه بالانتهاء من أعمال التنفيذ بشكل نهائي في اسرع وقت .

واكد أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية علي مر تاريخها في إطار بناء الرئيس للجمهورية الجديدة.

ووجه " المحافظ " بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات والشركات المنفذة للمشروعات وتذليل العقبات التي تواجه اعمال التنفيذ حتي يتم الانتهاء من الأعمال المتبقيه والبدء في المرحلة الثانية.

كما وجه بسرعة الانتهاء من استكمال شبكات الغاز بكافة القري وربطها بالخطوط الرئيسية ، بالإضافة إلي الانتهاء من خطوط المياه الرئيسية ومنها خط المياه الواصل الي محطة مياه شربين الجديده ، ورصف كافة الطرق الرئيسية بعد الانتهاء من جميع المرافق .

كما وجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية بسرعة الانتهاء من توصيل كافة الوصلات المنزلية ومراجعتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية .

واكد " مختار " علي ضرورة الاستفادة من مبادرة حياة كريمة بشربين وتطبيقها علي مراكز المرحلة الثانية وهي ( بلقاس و اجا والسنبلاوين وميت غمر والمنزلة ) لتلافي اي مشاكل او معوقات قبل البدء في التنفيذ لضمان عدم تعطيل العمل حتي تكون الدقهلية في مقدمة المحافظات.