الدقهلية ..رفع 900طن قمامة و45 أتربة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية

استمرت تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين بالدقهلية لرفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة.

أوضح الدكتور " ايمن مختار" انه تم رفع 900طن قمامة و45 طن أتربة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بمشاركة 92 معدة لجهاز النظافة والتجميل وذلك علي مدار يومين متتابعين..

قال محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه قد استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق أحياء شرق وغرب ومركز المنصورة".

استمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة علي مدار يومين حيث شمل العمل شارع الجيش والمشاية وشارع الثانوية والترعة وامتداد جيهان والجلاء والصدر والنخلة وشارع بورسعيد وكلية اداب والجامعة وعبد السلام عارف وكوبري سندوب وشارع العبور وسندوب والمجزر وميدان الشيخ حسانين وجديلة وعزبة الشال وتوريل وقناة السويس وسعد زغلول النجار وحي الزعفران وتوشكي وشارع احمد الحسيني وكوبري سندوب ومنطقة هليوبلس وطابا وشارع محمود شاهين والطريق الدائري وكوبري سندوب ونزله السلاب وميدان سندوب وشارع عبد السلام عارف وميدان النور ومدخل ميت خميس.

وتم القيام بأعمال الجمع المنزلي بأحياء طابا وهليوبولس وحي الجامعه وكسح تجمع مياه صرف صحي بعزبه سراج كما تم استكمال أعمال دهان ميدان الكتاب بشارع الجمهوريه كما تم ري الحدائق والمساحات الخضراء بالعديد من المناطق ومتابعه توزيع شتلات الأشجار المثمرة علي كافه القطاعات والوحدات القرويه ضمن مبادره ميت مليون شجره بنطاق مركز المنصوره حيث تم زراعه عدد 400 شجره مثمرة بالجزر الوسطي بشارع قناه السويس.

وتقليم الأشجار والحشائش بالجزر الوسطي بشارع الجيش وأشجار حديقه شجره الدر و بشارع عبد السلام عارف والجيش و بميدان الشيخ حسانين وبحديقه صباح الخير يا مصر واستكمال اعمال صيانه وتركيب السياج الحديدي بالمشايه وغسيل الكورنيش واستكمال اعمال ترميم الجزر الوسطي والارصفه أمام منطقه التامين الصحي وأسفل كوبري سندوب ورفع الاحجار من جانبي الشارع ورفع كفاءه المسطحات اسفل كوبري سندوب وتطهير بالوعات الأمطار بامتداد شارع عبد السلام عارف ورفع كفاءه المنطقه المحيطه.

حيث تم ترميم الجزر وأعمال الدهانات اللازمه وفيما يخص الاناره العامه فقد تم مراجعه الخلايا والأعمدة وتدعيم الاناره ورفع كفاءة الأعمدة بشارع ترعه المنصورية والعمل مع مراجعه الخلايا والأعمدة وتدعيم الاناره ورفع كفاءة الأعمدة بعدد من الشوارع والطرق العامة بالمنطقة المركزية كما تم الاستمرار في أعمال رفع كفاءه دوره المياه بالجزر الوسطي بشارع الجيش كما تم تسليك بالوعات الصرف الصحي لمشروع 306 بشارع الجيش وكسح ناتج تجمعات الصرف الصحي وتم الدفع بسيارات الكنس بكافه الشوارع الرئيسيه وقد شارك في الحملات سيارات نقل قلاب حمولة مابين 5و10و20طن قلاب و4لودرات بوكيت و2لودر كبير و2سيارة كهرباء و6سيارات نصف طن و2سيارة مياة لري الجزر الوسطي والحدائق 3سيارات مكنسية.

و اكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

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