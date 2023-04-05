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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدخل طبي سريع لإجراء عمليات جراحية لسيدات بمستشفى بئر العبد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تدخل فريق طبي بمستشفى بئر العبد النموذجي محافظة شمال سيناء، لإجراء عمليات جراحية لسيدات  بصورة عاجلة . 

وأعلنت  إدارة مستشفى بئر العبد التخصصى، محافظة شمال سيناء ، إجراء 3 عمليات جراحية لسيدات، حيث تعد هذه العمليات من العمليات الخطيرة والتي تستدعي التدخل السريع.

 

انفجار بالرحم:

وقال الدكتور تامر حمدى مدير عام المستشفى ، أن الفريق الطبي بقيادة الدكتور ماهر شمس  أستاذ النساء والتوليد بجامعة المنصورة مع فريق عمل من إخصائيين النساء بالمستشفى  بئرالعبد النموذجي محافظة شمال سيناء، تدخل لإنقاذ سيدة مصابة بحالة انفجار بالرحم لسيدة حامل فى الشهر التاسع فى طفل متوفى جراء انفجار الرحم والمهبل والطفل داخل البطن وتكون تجمع دموى شديد داخل البطن.

كما تم إجراء عملية  اخرى لحالة  سيدة حامل خارج الرحم على المبيض الأيسر وتعانى أيضا من تجمع دموى شديد داخل البطن.

كما أجرى الفريق الطبي عملية لحالة أخرى نادرة بوجود حمل قرنى ووجود انفجار فى قرن الرحم فى منطقة خطيرة جدا نظرا لوجود أوعية دموية رئيسة في هذا المكان، وقد وصلت للمستشفى مصابة بنزيف داخلى وتكتل دموى داخل البطن وهبوط شديد فى الدورة الدموية.

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