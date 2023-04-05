أخبار السيارات| أسعار بيجو 5008 موديل 2023 الجديدة في مصر.. نيسان تكلف قيادة مصرية جديدة لإدارة توسعاتها في إفريقيا

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :
أسعار بيجو 5008 موديل 2023 الجديدة في مصر
شهدت أسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2023 تحديثاً جديداً لأسعارها بالسوق المصري، وتقدم السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بأربعة فئات، وتعتبر أغلى إصدارات الشركة الفرنسية.
الأسعار الجديدة لأرخص بيجو 2023 فى مصر
أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية بيجو في مصر زيادات أسعار طراز 301 موديل 2023 خلال بداية شهر أبريل الحالى .
لو بتحب الهاتشباك.. هوندا سيفيك مستعملة بـ 90 ألف جنيه| صور
تعتبر هوندا سيفيك إحدى أشهر السيارات الاقتصادية التي تتوفر بأسعار مناسبة بالسوق المحلي للسيارات المستعملة، حيث تعد حلاً اقتصاديا بديلاً بالنسبة لمحدودي الدخل خلال الفترة الأخيرة.
بـ200 ألف جنيه.. 5 سيارات سيدان بالسوق المصري
تشهد الأسواق العالمية للسيارات حالة من النقص في الموديلات الحديثة التي تصل إلى بلادهم ، نتيجة استمرار الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف تصنيع المركبات .
لو معاك 100 ألف جنيه.. أشهر 5 سيارات هاتشباك مستعملة| صور
يبحث العديد من المستهلكين عن شراء سيارات اقتصادية مستعملة لقاء الاحتياجات اليومية الأساسية والبسيطة مثل الذهاب للعمل وغيرها.
تويوتا تعلن عن أسعار جديدة لـ كورولا 2023
أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية تويوتا في مصر عن زيادات أسعار طراز كورولا موديل 2023 خلال بداية شهر أبريل الحالى .
أسعار 5 سيارات رياضية جديدة بالسوق المصري| صور
يضم السوق المصري باقة من أقوى السيارات الرياضية "الكروس أوفر" والتي تشهد منافسة قوية فيما بينها، وشهدت مؤخراً عدة تحديثات جديدة بأسعارها الرسمية.
نيسان تكلف قيادة مصرية جديدة لإدارة توسعاتها في إفريقيا
كشفت العلامة التجارية اليابانية نيسان عن تغييرات هيكلية جديدة مع بداية شهر إبريل الحالي، تهدف الى زيادة تعزيز تواجد الشركة بالقارة الأفريقية بهدف زيادة الاستثمارات واستغلال موارد القارة والتوسع في أسواقها المحلية.