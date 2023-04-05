عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أسعار بيجو 5008 موديل 2023 الجديدة في مصر.. نيسان تكلف قيادة مصرية جديدة لإدارة توسعاتها في إفريقيا

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

 

أسعار بيجو 5008 موديل 2023 الجديدة في مصر

شهدت أسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2023 تحديثاً جديداً لأسعارها بالسوق المصري، وتقدم السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بأربعة فئات، وتعتبر أغلى إصدارات الشركة الفرنسية.

 

الأسعار الجديدة لأرخص بيجو 2023 فى مصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية بيجو  في مصر زيادات أسعار طراز 301 موديل 2023 خلال بداية شهر أبريل الحالى .

 

لو بتحب الهاتشباك.. هوندا سيفيك مستعملة بـ 90 ألف جنيه| صور

تعتبر هوندا سيفيك إحدى أشهر السيارات الاقتصادية التي تتوفر بأسعار مناسبة بالسوق المحلي للسيارات المستعملة، حيث تعد حلاً اقتصاديا بديلاً بالنسبة لمحدودي الدخل خلال الفترة الأخيرة.

 

بـ200 ألف جنيه.. 5 سيارات سيدان بالسوق المصري

تشهد الأسواق العالمية للسيارات حالة من النقص في الموديلات الحديثة التي تصل إلى بلادهم ، نتيجة استمرار الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف تصنيع المركبات .

 

لو معاك 100 ألف جنيه.. أشهر 5 سيارات هاتشباك مستعملة| صور

يبحث العديد من المستهلكين عن شراء سيارات اقتصادية مستعملة لقاء الاحتياجات اليومية الأساسية والبسيطة مثل الذهاب للعمل وغيرها.

 

تويوتا تعلن عن أسعار جديدة لـ كورولا 2023

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية تويوتا في مصر عن زيادات أسعار طراز كورولا موديل 2023 خلال بداية شهر أبريل الحالى .

 

أسعار 5 سيارات رياضية جديدة بالسوق المصري| صور

يضم السوق المصري باقة من أقوى السيارات الرياضية "الكروس أوفر" والتي تشهد منافسة قوية فيما بينها، وشهدت مؤخراً عدة تحديثات جديدة بأسعارها الرسمية.

 

نيسان تكلف قيادة مصرية جديدة لإدارة توسعاتها في إفريقيا

كشفت العلامة التجارية اليابانية نيسان عن تغييرات هيكلية جديدة مع بداية شهر إبريل الحالي، تهدف الى زيادة تعزيز تواجد الشركة بالقارة الأفريقية بهدف زيادة الاستثمارات واستغلال موارد القارة والتوسع في أسواقها المحلية.

 

 

سيدان هاتشباك هوندا بيجو بيجو 5008

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرارات مرتضى منصور النارية.. نجم الزمالك يُفاجئ الجميع برد صادم

عقب الهزيمة أمام المصري.. أحمد حسن: الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين

بفرمان رئيس النادي| من هم اللاعبون المجمدون في الزمالك لنهاية الموسم

أقل من 1900 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

انتهاء الهيمنة.. الصين توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي بعملة جديدة

الدولار يهبط لأول مرة منذ 60 يومًا عالميًا|ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

عقب الهزيمة أمام المصري..الزمالك يقرر طرد الجهاز الإداري للنادي

فرمان من الزمالك بتجميد أربعة لاعبين

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| أسعار سيارتي أحمد عز وياسمين صبري.. هيونداي فيرنا 2023 تظهر في السوق المصري

أخبار السيارات |سعرها خيالي سيارة محمد رمضان في "جعفر العمدة".. أرخص سيارة مستعملة اشتريها بـ 50 ألف جنيه

أخبار السيارات أهمية تعلم طفلك قيادة السيارات في سن مبكر.. أسعار هافال فئة الـSUV الجديدة في مصر

أخبار السيارات.. أسعار شيري في مصر.. 5 مركبات ارتفعت أسعارها مع بداية ابريل

أخبار السيارات| واحدة منها أنقذته.. عربات امتلكها العندليب الأسمر.. ولامبورجيني كونتاش أغلى من 16 مركبة أوروس S موديل 2023

أخبار السيارات|اشتر مرسيدس C180 بسعر الصيني والكوري.. أقوى إصدارات BMW بخصومات 70%

أخبار السيارات| أرخص موديل ياباني زيرو في مصر.. تخفيض 70% على هيونداي كريتا.. سعر مرسيدس GLE طراز 2023

أخبار السيارات| سكودا كودياك بخصم 70%  .. أفضل 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 150 ألف جنيه

ترشيحاتنا

صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي ثقة مصر في قيادة الإمارات لقمة المناخ المقبلة

خطوات استعادة كلمة المرور على منصة الكهرباء الإلكترونية وإضافة حساب جديد

عبدالله السعيد براءة| لماذا أنصفت المحكمة اللاعب على حساب الأهلي؟.. القصة الكاملة

الدولار يهبط لأول مرة منذ 60 يومًا عالميًا|ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

أسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 5 ابريل 2023

من مات على شىء بعث عليه.. القصة الكاملة لوفاة إمام مسجد أثناء قراءة القرآن بالشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل عجينة السمبوسة بوصفة اقتصادية

تسريبات عن حفل تتويج الملك تشارلز من بطاقة الدعوة.. ماذا كُتب بها؟

نوع من المكسرات فى رمضان| يمنحك الشعور بالشبع ويعالج الأرق

سواد الرقبة يكشف الإصابة بمرض خطير .. والعلاج بـ 5 نصائح

فيديو

بعد الفيديوهات الخادشة.. موعد الحكم على البلوجر سلمى الشيمي|فما العقوبة المتوقعة ؟

مأساة إنسانية.. نجمة «الحاج متولي» تتسول وتفترش الأرض بعد انهيار منزلها "فيديوجراف"

ضربة قوية لـ الدولار عالميا.. ما سر الهبوط المفاجئ؟ |شاهد

عاطل لمدة سنتين..معلومات مثيرة عن الألماني هايكو هيرليتش الأقرب لقيادة الزمالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

اﻟﻤﺰﻳﺪ