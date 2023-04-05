أخبار السيارات| أسعار بيجو 5008 موديل 2023 الجديدة في مصر.. نيسان تكلف قيادة مصرية جديدة لإدارة توسعاتها في إفريقيا

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

شهدت أسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2023 تحديثاً جديداً لأسعارها بالسوق المصري، وتقدم السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بأربعة فئات، وتعتبر أغلى إصدارات الشركة الفرنسية.

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية بيجو في مصر زيادات أسعار طراز 301 موديل 2023 خلال بداية شهر أبريل الحالى .

تعتبر هوندا سيفيك إحدى أشهر السيارات الاقتصادية التي تتوفر بأسعار مناسبة بالسوق المحلي للسيارات المستعملة، حيث تعد حلاً اقتصاديا بديلاً بالنسبة لمحدودي الدخل خلال الفترة الأخيرة.

تشهد الأسواق العالمية للسيارات حالة من النقص في الموديلات الحديثة التي تصل إلى بلادهم ، نتيجة استمرار الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف تصنيع المركبات .

يبحث العديد من المستهلكين عن شراء سيارات اقتصادية مستعملة لقاء الاحتياجات اليومية الأساسية والبسيطة مثل الذهاب للعمل وغيرها.

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية تويوتا في مصر عن زيادات أسعار طراز كورولا موديل 2023 خلال بداية شهر أبريل الحالى .

يضم السوق المصري باقة من أقوى السيارات الرياضية "الكروس أوفر" والتي تشهد منافسة قوية فيما بينها، وشهدت مؤخراً عدة تحديثات جديدة بأسعارها الرسمية.

كشفت العلامة التجارية اليابانية نيسان عن تغييرات هيكلية جديدة مع بداية شهر إبريل الحالي، تهدف الى زيادة تعزيز تواجد الشركة بالقارة الأفريقية بهدف زيادة الاستثمارات واستغلال موارد القارة والتوسع في أسواقها المحلية.