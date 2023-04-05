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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العلاج الحر بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 90 منشأة خلال أسبوع

صورة من الحملات
صورة من الحملات

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر شنت حملات موسعة خلال الأسبوع الماضي،  على عدد من المنشآت الطبية "الخاصة"، ومرت على عدد من العيادات، والمراكز الطبية والمستشفيات، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة.

وبدوره، أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أنه جرى المرور على 90 منشأة طبية، تشمل 55 عيادة خاصة، و27 مركزاً طبياً ومعملين، من بينها 5 مراكز غير مرخصة.

وأشار فؤاد ، إلى استصدار قرارات إغلاق لمنشأتين مخالفتين، وإعادة فتح منشأة واحدة فقط فضلاً عن فحص شكوى واحدة، لافتاً إلى حرص صحة الدقهلية على الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى، حفاظا على حياة المواطنين، وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو "حياة كريمة" للمواطنين.

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محافظ الدقهلية الدقهلية صحة الدقهلية الدكتور أيمن مختار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة حياة كريمة للمواطنين

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