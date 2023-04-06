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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب رش المياه أمام المنزل .. إصابة سيدة ونجلها بخرطوش في المنوفية

إصابة سيدة ونجلها
إصابة سيدة ونجلها في مشاجرة في المنوفية

استقبل مستشفي اليوم الواحد في مركز أشمون في محافظة المنوفية، سيدة مصابة برش خرطوش في اليد اليمني والوجه وذلك إثر مشاجرة مع جيرانها.

وتلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بإصابة ربة منزل ونجلها في مشاجرة مع 3 أشقاء جيرانهم بسبب رش المياه أمام المنزل.

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بالانتقال تبين إصابة كل من " ه.م " ٥٢ سنة ربة منزل برش خرطوش في الوجه واليد اليمني وإصابة نجلها " ا.س " 30 سنة عامل بجرح في اليد اليمني.

واتهمت السيدة ونجلها 3 أشقاء من جيرانها، وذلك عقب قيام السيدة برش المياه في الشارع أمام منزل المتهمين المجاور لمنزلها مما ادي الي نشوب مشادة كلامية بينهم تطورت الي مشاجرة قام علي إثرها أحد الأشقاء بإطلاق طلقات خرطوش عليها وإصابة نجلها.

فيما تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مشاجرة المنوفية محافظة المنوفية ربة منزل مشادة كلامية مدير امن المنوفية

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