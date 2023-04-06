أسبوع إجازة للموظفين في أبريل 2023 |تفاصيل

يبحث ملايين الموظفون خلال الفترة المقبلة عن تواريخ إجازات عيد الفطر المبارك 2023 الذي من المقرر أن يحل علينا يوم الجمعة الموافق 21 إبريل الجاري ، بالإضافة إلى عيد شم النسيم الذي يوافق الاثنين الموافق 17 إبريل، وعيد تحرير سيناء الموافق 25 من أبريل 2023 .

في سياق متصل ، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الاثنين الموافق 17 من شهر أبريل عام 2023 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم.

وأوضح القرار، أن الإجازة للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

أجر مضاعف لموظفي الحكومة في هذه الحالة

في سياق متصل ، نص قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.

وإذا تقدم الموظف بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها، وفقا لما أقرته المادة ( 49) من القانون .

كما يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

1- 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2- 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3- 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4- 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

الإجازات الرسمية في شهر رمضان أبريل 2023

-الجمعة 7 إبريل

-السبت 8 إبريل

- الإثنين 17 إبريل المقبل والموافق 26 رمضان.. إجازة شم النسيم 2023.

-الجمعة 21 إبريل

-25 إبريل عيد تحرير سيناء- الثلاثاء سيتم ترحيله للخميس