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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد صحية كثيرة .. طريقة عمل رز بسمتي بالمشروم

طريقة عمل رز بسمتي
طريقة عمل رز بسمتي بالمشروم

تقدم الشيف غادة الغزاوى طريقة عمل رز بسمتي بالمشروم بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الكبسة .

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مقادير عمل رز بسمتي بالمشروم

مشروم
فلفل الوان 
١/٢معلقة صغيرة  ملح فلفل أسود 
١/٢معلقة صغيرة كركم أو كارى 
١ كوب ١/٢ماء ساخن 
٢ فص مستكة 
٦ معلقة كبيرة زيت 
كوب رزبسمتي  + ١كوب ١/٢ ماء ساخن 


طريقة عمل الرز بالمشروم 

 يتم تقشير القشر أوالغلاف على المشروم ثم يتقطع نحضر حلة زيت ٢ فص مستكة ٣ معالق زيت زيتون يضاف المشروم ويضاف فلفلة ألوان ربع كوب ماء ونتركة للطهي ، يتم غسل الرز يضاف الرز بسمتي ويتقلب ويضاف كوب ونصف الماء ساخن والملح والفلفل أسود وكركم نعلي النار الماء تشرب ونتركة للطهي ثم يتقدم فى طبق .

فوائد المشروم

فوائد صحية عديدة لتناول الفطر لصحتك فهو غني بمضادات الأكسدة التي تحمى  من الشيخوخة  فيما يلي سبعة فوائد لتناول الفطر لصحتك وفقا لموقع هيلث

1. يحارب الشيخوخة

مضادات الأكسدة  قد تساعد في الوقاية من مرض باركنسون والزهايمر وتقليل من خطر الإصابة بالأمراض العصبية في المستقبل. 

2. يحسن حالتك المزاجية

 الذين يتناولون  الفطر بانتظام أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب وخطر الإجهاد التأكسدي ، والذي بدوره يقلل من أعراض الاكتئاب 

4. الفطر يعزز ذاكرتك.

تناول حصتين 3/4 كوب من الفطر المطبوخ أسبوعيًا قد يقلل من احتمالات التدهور المعرفي 

5. الحفاظ على  صحة قلبك.

الفطر يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب فهو بديل صحي لتناول  للحوم الحمراء .

6. تقوية عظامك

الفطر  مصدر جيد لفيتامين د"  الذي يحافظ على صحة عظامك.

7. منحك الطاقة

الفطر غني بفيتامينات ب و حمض الفوليك و الثيامين وجميعها مكملات غذائية  تساعد الجسم على الاستفادة من الطاقة من الطعام الذي نستهلكه وإنتاج خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

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