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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الأخبار.. تراجع 1200 جنيه في أسعار الحديد.. والعثور على جثة سائق توك توك بالمحلة

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها ما يلي :

 

الذكر بين ركعات التراويح .. هل مباح شرعا أم بدعة؟

 

الذكر بين ركعات التراويح، مسألة تثير الجدل كل عام في شهر رمضان المبارك، حيث يعتاد كثير من الأئمة على ترديد أذكر بين ركعات صلاة التراويح ، وينكر عليهم البعض هذا الأمر ويعتبرونه من البدع التي لم ترد عن النبي.

 

 

عاصفة رعدية وأمطار..الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة الطقس فى هذا التوقيت

 

عرضت قناة التاسعة، تقريرا يرصد حالة الطقس خلال الساعات المقبلة عن يومى السبت والأحد.

وتوقعت الأرصاد الجوية نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية.

 

عيار 21 يتراجع الآن.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

 

الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت في محلات الصاغة ، خاصة سعر الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية ، إذ سجل الجرام تراجعا ملحوظا مقارنة بأعلى سعر وصل إليه الأسبوع الماضي وهو 2225 جنيها لعيار 21 بدون مصنعية.

 

 

تحذير عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس: أمطار رعدية على هذه المناطق

 

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، والظواهر الجوية المتوقعة.

 

 

تراجع 1200 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

 

هبطت أسعار الحديد اليوم السبت بقوة ، إذ يهتم الكثير بالبحث عن أسعار الحديد والأسمنت بشكل يومي بعد التحرك الكبير الذي شهدته الأسعار على مدار السنة الماضية.

 

بركات: مواجهة الرجاء صعبة.. وكولر يفاضل بين هذا الثنائي أمام بيراميدز

 

أكد محمد بركات أن مواجهة الرجاء المغربي صعبة بالنسبة للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا خاصة أن نتائج الفريق جيدة في دوري الأبطال خلال الفترة الأخيرة.

 

سجود السهو.. حالاته وأسبابه وأدعيته

 

سجود السهو ، أوضح علماء دار الإفتاء المصرية أن سجود السهور عبارة عن سجدتين، مثل السجود للصلاة، ولكن اختلف العلماء في موضع هاتين  السجدتين من حيث كان سجود السهو في آخر الصلاة أم بعدها، سجود السهو يأتي ليسد الخلل الذي يغفل عنه المصلي أو النقص الذي حدث بالصلاة، في حالة كانت الصلاة فرضًا أو نفلًا، وسبب ذلك ثلاثة أخطاء: إما أن تكون زيادة في الصلاة، أو النقص منها، أو أن يشك المصلي في أنه زاد أو نقص في الصلاة.

 

العثور على جثة سائق توك توك مقتولا بقرية السجاعية بالمحلة والأمن يحقق

 

شهدت قرية السجاعية بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية منذ قليل  واقعة العثور علي جثة  سائق توك توك  مسن في العقد السادس من عمره مقتولا بعد طعنه في أماكن متفرقة من جسده وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي المحلة العام.

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