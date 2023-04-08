العثور على جثة سائق توك توك مقتولا بقرية السجاعية بالمحلة والأمن يحقق

شهدت قرية السجاعية بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة العثور علي جثة سائق توك توك مسن في العقد السادس من عمره مقتولا بعد طعنه في أماكن متفرقة من جسده وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي المحلة العام.



وكانت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من العميد محمد حوام مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بالعثور علي جثة عجوز يعمل سائق توك توك يدعي الحاج صلاح بطحيش 58 سنة بقرية السجاعية بنطاق دائرة المركز .



كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث .

كما تكثف الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية من جهودها للتحديد هوية الجاني والتاكد من وجود شبهه جنائية في الحادث بقصد سرقة مركبة توك توك المملوكة للضحية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر أسرته.