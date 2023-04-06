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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد نجيب: ميهوب أنقذ المحلة من خسارة كبيرة

صدى البلد

 

أكد أحمد نجيب المحلل الفني، أن محمد مجدي أفشة لا يقدم المردود المنتظر منه خلال الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي.

وقال نجيب خلال تواجده ضيفاً في برنامج "ستاد القاهرة" مع أحمد أسامه على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM:" كم المجهود المبذول داخل الملعب لا يرضي جماهير الأهلي ويجب على أفشة إنصاف الجماعية على الأداء الفردي .

وأكمل:" افشة يؤدي واجب فقط داخل الملعب وهذا لا يتقبله جمهور الأهلي وعليه إظهار الجدية داخل الملعب ويحاول أن يعود إلى مستواه".

وأضاف نجيب:" تسديدات الأهلي اليوم وصلت إلى 24 تسديدة وهذا رقم كبير ولكن الفريق أهدر العديد من الأهداف المحققة وغزل المحلة سدد ست تسديدات ولكن تسديدة وحيدة هددت مرمى علي لطفي ".

وأختتم :" أحمد ميهوب حارس غزل المحلة أنقذ الفريق من نتيجة كبيرة والجهاز الفني أخطأ أخطاء كثيرة في المباراة اليوم أمام الأهلي ".

الأهلى المحلة النادي الأهلي غزل المحلة محمد مجدى افشة نادي الأهلي

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