أخبار السيارات |5 موديلات هاتشباك زيرو في مصر..أرخص «أودي» بخصم 70% لفترة محدودة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

يشهد السوق الإماراتي منافسة قوية في فئة السيارات الرياضية "الكروس أوفر" حيث تتسابق العديد من العلامات التجارية لتقديم أقوى الإصدارات.

تخطط شركة فورد بعد أيام قليلة في 13 أبريل للكشف عن إصدار جديد كلياً من طراز موستانج Super Cobra Jet بمحرك كهربائي خارق، بالإضافة لقدومها باللون الأزرق البيضاوي المميز.

يضم السوق المصري باقة من سيارات الهاتشباك الشبابية، والتي تتميز بتصميمها العصري وحجمها الصغير، مما يجعلها الخيار الأفضل للاستخدام داخل المدينة.

تعتبر سيارة السيدان بيجو 301 موديل 2023 الأقل سعراً بين سيارات العلامة التجارية الفرنسية بالسوق المصرية، حيث تقدم بالعديد من التقنيات الرائدة ووسائل السلامة والتكنولوجيا.

تتميز العلامة التجارية الألمانية أودي بإصدارتها الفارهة وخاصة سيارات الفئة A ، وتعتبر A1 سبورتباك أقلها سعراً، كما شهدت تخفيضاً يصل الى 70% على قيمة وديعتها الدولارية عند استيرادها من الخارج بالإضافة لعدة تيسيرات آخرى.