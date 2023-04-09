بداية من 100 ألف درهم.. 5 سيارات رياضية في الإمارات| صور

يشهد السوق الإماراتي منافسة قوية في فئة السيارات الرياضية "الكروس أوفر" حيث تتسابق العديد من العلامات التجارية لتقديم أقوى الإصدارات.

هيونداي سانتافيه موديل 2023

هيونداي سانتافيه موديل 2023

جاءت السيارة هيونداي سانتافيه موديل 2023 يضخ قوة تصل الى 272 حصانا، سعة 3500 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام جر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 331 نيوتن/متر، ويمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة انطلاقا من نقطة الثبات 0 خلال مدة تستغرق 8 ثوان.

هيونداي سانتافيه موديل 2023:

الفئة الأولى بقيمة قدرها 102,999 درهم.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 118,999 درهم.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 159,999 درهم.

كيا سورينتو موديل 2023

كيا سورينتو موديل 2023

جاءت السيارة كيا سورينتو موديل 2023 يضخ قوة تصل الى 268 حصانا، سعة 2500 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام جر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 331 نيوتن/متر، ويمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة انطلاقا من نقطة الثبات 0 خلال مدة تستغرق 8.7 ثوان.

كيا سورينتو موديل 2023:

الفئة الأولى بقيمة قدرها 115,000 درهم.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 150,000 درهم.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 160,000 درهم.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

تويوتا فورتشنر موديل 2023

حصلت السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 على محرك بقوة تصل الى 235 حصانا، سعة 4000 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام جر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 376 نيوتن/متر، ويمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة انطلاقا من نقطة الثبات 0 خلال مدة تستغرق 9 ثوان.

أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2023:

الفئة الأولى بقيمة قدرها 122,900 درهم.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 149,900 درهم.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 167,900 درهم.

هوندا CR-V موديل 2023

هوندا CR-V موديل 2023

جاءت السيارة هوندا CR-V موديل 2023 يضخ قوة تصل الى 184 حصانا، سعة 2400 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام جر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 244 نيوتن/متر، ويمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة أنطلاقاً من نقطة الثبات 0 خلال مدة تستغرق 9.8 ثوان.

أسعار هوندا CR-V موديل 2023:

الفئة الأولى بقيمة قدرها 99,900 درهم.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 129,900 درهم.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 139,900 درهم.

فورد تريتوري موديل 2023

فورد تريتوري موديل 2023

جاءت السيارة فورد تريتوري موديل 2023 يضخ قوة تصل الى 190 حصانا، سعة 1800 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام جر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 320 نيوتن/متر، وتبلغ سعة خزان القود نحو 60 لتر.

أسعار فورد تريتوري موديل 2023:

بسعر 105,635 درهم.