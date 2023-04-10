تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بشأن طقس يوم الثلاثاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين، تحذيرًا عاجلاً بشأن حالة الطقس المتوقعة يوم الثلاثاء.

حالة الطقس

وقال المركز في تقريره الذي نقلته وكالة أنباء السعودية "واس" إنه أصدر "تنبيهًا متقدمًا" باستمرار حالة الأتربة المثارة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، يصحبها نشاط في الرياح السطحية، شبه انعدام في الرؤية، وارتفاع الأمواج على المحافظات الساحلية.

وبيَّن المركز أن الحالة تشمل: العاصمة المقدسة، وجدة، والجموم، وبحرة، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 9 من صباح الغد، وتستمر حتى الساعة 3 مساءً.

وقال المركز إنه "من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، نجران، جازان وعسير، وأن هناك فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد محافظة الطائف، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد محافظات الدودامي والرين والقويعية وعفيف، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، مع نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

