روجينا: موافقتش على جوازي من أشرف زكي عشان لقطة لكن عنده احتواء.. فيديو

قالت الفنانة " روجينا " ، تعليقا على سؤالها عن موافقتها على عريس تقدملها في عمر 18 عاما ، إنه كان " طيش شباب " ، متابعة : " كانت السكينة سرقاني وعاوزة أتجوز الراجل ده "



وتابعت " روجينا " ، خلال لقائها في برنامج " أنا والقناع " ، والمذاع على فضائية " الحياة " : " كنت عاوزة أتجوز مش عشان " أشرف زكي " لما أتقدملي كان عريس لقطة كان لسه طالب بس لقيت فيه الهيرو والبطل والأمان وحجات كتير متجددة لحد يومنا هذا وكنت عاوزة أكون معاه " .

وأردفت : أشرف زكي عنده احتواء ولو أنا وهو صحاب كان هيبقا صحبي اللي مقدرش أستغنا عنه .