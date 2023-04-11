كأنهم خدوا قلبي.. روجينا تبكي على الهواء بعد سؤالها عن مرض زوجها

بكت الفنانة روجينا على الهواء مباشرة عند سؤالها عن فترة مرض زوجها أشرف زكي، قائلة: "فترة صعبة أوي في حياتي وحياة بناتي وكنت بلبس قناع الراجل المتحمل المسؤولية".



وتابعت " روجينا "، خلال لقائها في برنامج " أنا والقناع "، والمذاع على فضائية " الحياة "، أن زوجها الفنان أشرف زكي كان رافضا لوجود أي شخص جمبه غيرها، وكانت تلعب دور الراجل والأم في نفس الوقت ، والمتحملة المسؤولية ، متابعة :" كنت لابسة قناع أشرف في الوقت ده وحسيت احاسيس صعبة وهو داخل أوضة العمليات حسيت أنهم بياخدوا قلبي مني".

وخلال الحلقة دخلت روجينا في نوبة بكاء شديد، اضطرت بسببها منى عبد الوهاب للقيام والذهاب لها وكسر شكل البرنامج لاحتضانها، في لقطة إنسانية حيث كانت تتحدث روجينا عن لحظات خاصة عاشتها في حياتها الشخصية مع زوجها الفنان أشرف زكي.