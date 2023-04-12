مكنش عريس لقطة| تصريحات جريئة من «روجينا» عن زوجها أشرف زكي

حلّت الفنانة “روجينا ” ضيفة في برنامج “ أنا والقناع ” ، والمذاع على فضائية “ الحياة ” مع الإعلامية منى عبد الوهاب .
روجينا: بحب صمتي وبعتبرها موهبة كبيرة ونعمة تحميني من خسارة الناس.. فيديو
قالت الفنانة “ روجينا ” إنها تخبي وجهها دائما تحت القناع الصامت ، موضحة :" الضحك بيبقا صعب عليا والصمت بيبقا موهبة كبيرة ونعمة وبحبها" .
روجينا: موافقتش على جوازي من أشرف زكي عشان لقطة لكن عنده احتواء.. فيديو
قالت الفنانة " روجينا " ، تعليقا على سؤالها عن موافقتها على عريس تقدملها في عمر 18 عاما ، إنه كان " طيش شباب " ، متابعة : " كانت السكينة سرقاني وعاوزة أتجوز الراجل ده "
كأنهم خدوا قلبي.. روجينا تبكي على الهواء بعد سؤالها عن مرض زوجها
بكت الفنانة روجينا على الهواء مباشرة عند سؤالها عن فترة مرض زوجها أشرف زكي، قائلة: "فترة صعبة أوي في حياتي وحياة بناتي وكنت بلبس قناع الراجل المتحمل المسؤولية".
روجينا: بعد ازدهار نجوميتي خلعت قناع العطاء.. فيديو
قالت الفنانة روجينا، إنها بعد ازدهار نجوميتها أصبحت تستخدم قناع الفرحة دائما، وتركت قناع العطاء لأنه يتحول لحق مكتسب.