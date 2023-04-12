مكنش عريس لقطة| تصريحات جريئة من «روجينا» عن زوجها أشرف زكي

لما تعب خد قلبي

حلّت الفنانة “روجينا ” ضيفة في برنامج “ أنا والقناع ” ، والمذاع على فضائية “ الحياة ” مع الإعلامية منى عبد الوهاب .

قالت الفنانة “ روجينا ” إنها تخبي وجهها دائما تحت القناع الصامت ، موضحة :" الضحك بيبقا صعب عليا والصمت بيبقا موهبة كبيرة ونعمة وبحبها" .

قالت الفنانة " روجينا " ، تعليقا على سؤالها عن موافقتها على عريس تقدملها في عمر 18 عاما ، إنه كان " طيش شباب " ، متابعة : " كانت السكينة سرقاني وعاوزة أتجوز الراجل ده "

بكت الفنانة روجينا على الهواء مباشرة عند سؤالها عن فترة مرض زوجها أشرف زكي، قائلة: "فترة صعبة أوي في حياتي وحياة بناتي وكنت بلبس قناع الراجل المتحمل المسؤولية".

قالت الفنانة روجينا، إنها بعد ازدهار نجوميتها أصبحت تستخدم قناع الفرحة دائما، وتركت قناع العطاء لأنه يتحول لحق مكتسب.