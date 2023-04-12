من النهارده مفيش إدمان.. ريما عبدالله تسخر من شيرين.. ومدير أعمالها يرد بقوة

أثار الفنانة السعودية ريما عبد الله، حالة من الجدل الواسع بسبب مقطع فيديو لها تقوم بالسخرية على الفنانة شيرين عبد الوهاب وتحديدا من خلال اغنية “جرح تانى”.

وظهرت ريما عبد الله ، فى الفيديو وهى تقلد شيرين عبد الوهاب بنفس تسريحة شعرها فى كليب اغنية “جرح تانى” واشرت فى الفيديو الى الأزمة التى مرت بها شيرين عبد الوهاب فى الفترة الأخيرة.

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ريما عبد الله

وقالت ريما عبد الله في كلمات الأغنية مع نفس موسيقى وألحان أغنية جرح تاني لشيرين: ضرب تاني هو قلبي لسه طاب من الأولاني.. أروح له تاني هو قلبي ينسى ضربه الأولاني، وقعت مرة وقمت من السرير تاني.. ضربت مرة وقلت ضرب الحبيب غالي.. وقعت مرة وقمت من السرير تاني ضربت مرة وقلت ضرب الحبيب غالي… من النهارده مفيش إدمان مفيش ألوان من النهارده شرب مفيش ده كمان مفيش يا زمان من النهارده مفيش أعداء مفيش أصحاب من النهارده مفيش إدمان مفيش أصحاب والله يعوض على الأيام وعلى الليالي.

رد مدير أعمال شيرين عبد الوهاب

وتسبب هذا الفيديو فى خروج مدير اعمال شيرين عبد الوهاب إيهاب صالح عن صمته وقرر ان يرد بقوة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "اللي هقولوا ده رأي شخصي: عيب جداً على قناة محترمة زي MBC إن يطلع حاجة زي كده على فنانة كبيرة وعظيمة زي شيرين، وده تنمر وقلة أدب.. أما كمدير أعمالها فأكيد هناخد الإجراء اللازم على طول!".