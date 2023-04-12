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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

روجينا: مفيش فرق عندي بين محمد رمضان وأمير كرارة

الفنانة روجينا
الفنانة روجينا

قالت الفنانة روجينا أن دفاعها عن مسلسل “الأسطورة” بشأن الانتقادات التي وجهت للعمل بسبب الألفاظ التي ذكرت بالمسلسل؛ لأنها كانت تحاكي الواقع، والدفاع كان نابعا عن حبها للفنان محمد رمضان، وللمخرج محمد سامي، ومن حبها للمسلسل بشكل عام.

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أمير كرارة ومحمد رمضان

وتابعت روجينا خلال لقائها في برنامج "أنا والقناع"، تقديم الإعلامية "منى عبد الوهاب"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه لا فرق في العمل بين الفنان محمد رمضان والفنان أمير كرارة قائلة “كنت مرتاحة في العمل مع الاتنين والاتنين فنانين كبار ومفيش فرق بينهم”. 

وتابعت "الاتنين موهوبين، وبحب الشغل معاهم، والاتنين عندي زي بعض، ده له حب في قلبي وده له حب في قلبي، والاتنين غاليين عليا أوي وأخواتي".

روجينا مسلسل الأسطورة محمد رمضان أمير كرارة مني عبد الوهاب أنا والقناع

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