عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رضوى الشربيني تكشف تفاصيل لأول مرة عن حياتها الشخصية في"أنا والقناع"

الإعلامية رضوى الشربيني
الإعلامية رضوى الشربيني

تحل اليوم الإعلامية رضوى الشربيني ضيفة على الإعلامية منى عبد الوهاب في حلقة تذاع على جزئين ضمن برنامجها الرمضاني "أنا والقناع"، في السادسة والنصف على شبكة قنوات الحياة، والعاشرة على قناة "CBC".

خلال الحلقة  تكشف رضوى عن الوجه الآخر لها الذي لا يعرفه الجمهور وتتحدث عن حياتها الشخصية وتجربة انفصالها وكيف أثرت فيها وفي حياة بناتها وعن علاقتها بالمجتمع وعن قناعتها الثابتة والأقنعة التي أسقطها الزمن من على وجهها.

"أنا والقناع" برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير والكومديانه شيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، وكريم فهمي وحنان مطاوع وخالد الصاوي وايمن بهجت قمر ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.

تصدر البرنامج قائمة الأكثر مشاهدة لأكثر من مرة على منصة WACH IT!، ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة   "CBC" في تمام الساعة العاشرة مساءً.
 

رضوي الشربيني مني عبد الوهاب النجمة يسرا غادة عادل ريهام عبد الغفور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المادة 24 أنصفته.. فيفا يصدم نادى الزمالك في أزمة غرامة كهربا

الدولار في النازل|هزة قوية تضرب الأخضر عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن

الحديد رخص والأسمنت نزل|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد هبوط الدولار

نادي أوروبي يقدم عرضا رسميا لنجم الأهلي .. واللاعب يوافق

تصرف اليوم ولمدة 5 أيام.. الحكومة تعلن عن هدية للمواطنين قبل العيد

%80 من المبلغ.. شوبير يزف مفاجأة حول غرامة كهربا للزمالك

صرف مستحقات اللاعبين| أول قرار لمدرب الزمالك الجديد بعد وصوله مصر

إوعي تعملي كدا.. رد فعل مفاجئ لزوج جوري بكر على دور وداد

ترشيحاتنا

القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد

أنوشكا: وجود بطولات جماعية إضافة لصناعة الدراما.. وأتمنى تقديم عمل غنائي| حوار

كوريا الجنوبية تخطط لحرب جوية إلكترونية ضد بيونج يانج لتعطيل شبكة الدفاع الجوي

الدولار والاقتصاد العالمي.. كيف بدأت الحكاية وهل ستنتهي قريبًا؟.. تقرير

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات نهاية الأسبوع

يؤدي إلى نتائج كارثية .. أهمية استبدال فلتر زيت السيارة| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الصحة يتابع معدلات إنشاء وتطوير غرف الرعايات والحضانات بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ

تحذير من تناول الفسيخ على الإفطار| يصيبك بمرض خطير

أبناء المؤسسة العسكرية الرياضية يحققون ذهبية كأس العالم للشباب لسيف المبارزة

فطارك عندنا: كفتة الحاتي وأرز بسمتي بالخضار والحلو رول الجلاش بالشوكولاتة

فيديو

تفاصيل أسعار الدولار اليوم ومفاجأة في الذهب | تغطية خاصة

موعد انتهاء الطقس السيئ وتحذير جديد من الأرصاد| تفاصيل درجات الحرارة

لافتات في الشوارع وشربات على المارة.. الاحتفالات تجوب مصر ببراءة جعفر العمدة

الحلقة 6 من مسلسلات النصف الثاني لرمضان l منى زكي تعذب مجاهد.. وسامي مغاوري يكشف سر دنيا سمير غانم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ