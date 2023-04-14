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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العزيزية والعباقرة بالفيوم بنهائي مسابقة أبطال مستقبل وطن الثقافية

مسابقة القرأن الكريم
مسابقة القرأن الكريم بمستقبل وطن بطامية

تواصلت لليوم الخامس مسابقة أبطال مستقبل وطن الثقافية للموسم الأول التي تنظمها أمانة حزب مستقبل وطن بمركز طامية برئاسة محمود عمر أمين المركز.

بدأت المسابقة بمنافسة جمعت بين فريقي العبور والعباقرة والتي انتهت بفوز فريق العباقرة.

فيما جاءت المنافسة الثانية بين فريقي البواسل وأبطال المظاطلي والتي انتهت بفوز فريق أبطال المظاطلي.

فيما جاءت المنافسة الثالثة بين فريقي شرق البلد  و العزيزيه والتي إنتهت بفوز فريق العزيزيه .

وجاءت المنافسة الرابعة بين فريقي الثقافة والعباقرة والتي إنتهت بفوز فريق العباقرة.

وجاءت المنافسة الخامسة وكانت فى دور ال ٤ بين فريقي العزيزيه و ابطال المظاطلي والتي إنتهت بفوز فريق العزيزيه وصعودهم الي المباراة النهائية .

المنافسة السادسة كانت فى دور الـ 4 بين فريقي العباقرة و ابطال الكتيبة الزهبية  والتي إنتهت بفوز فريق العباقرة وصعودهم الي المباراة النهائية .

ليكون أطراف المنافسة فى المباراة النهائية فريقي العزيزية والعباقرة.

 
يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لإبراز طاقات الشباب على كافة الأصعدة والتي من بينها النشاط الثقافي  بمنظور جديد  للموسم الأول، من خلال إطلاق مثل تلك المسابقات التي من شأنها تأكيد إهتمام الحزب بالشباب والتفاعل مع هواياتهم بالشكل المحفز معنويًا وماديًا .

 

 

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الفيوم العزيزية والعباقرة مركز طامية اخبار الفيوم طاقات الشباب

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