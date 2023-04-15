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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكم دولي: حسين الشحات استحق الإنذار أمام فاركو وسوكاري فلت من الطرد

صدى البلد

أكد محمد صلاح عبدالفتاح الحكم الدولي السابق، أن ركلة جزاء الأهلي أمام فاركو بالدوري، كانت صحيحة بعد تدخل من مدافع فاركو على قدم محمد هاني بالدقائق الأخيرة.

وتابع عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع أحمد أسامه خلال برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "حسين الشحات لاعب الأهلي، كان يستحق الإنذار بسبب تحايله ورغبته في احتساب ركلة جزاء غير صحيحة".

وأضاف الخبير التحكيمي: "سوكاري لاعب فاركو كان يستحق الإنذار الثاني والطرد في الدقيقة 67 بعد تدخل قوي، ولكن نادر قمر الدولة كان عليه طرده".

واختتم محمد صلاح عبدالفتاح: "طاقم حكام مباراة الأهلي وفاركو قدموا مستويات مميزة خلال اللقاء، ويستحقوا على الأقل درجة 8 من 10".

الأهلى الدوري محمد صلاح حسين الشحات محمد هاني لاعب الأهلي القاهرة الكبرى

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