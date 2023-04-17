ميدو يطلق سهامه: أحمد حسن كوكا بيلعب في المتخب بالواسطة.. لماذا لم يعاقب اتحاد الكرة الموظف المسئول عن إخفاء خطاب نهائي أفريقيا

كشف أحمد حسام ميدو، خلال لقاء له لبرنامج “العرافة”، عبر فضائية “النهار والمحور”، عن العديد من التفاصيل الخاصة، وأكد على سر هجومة على محمد صلاح ببدايةى احترافه، ورسائله لإتحاد الكرة.

وإليكم أبرز التصريحات.

محمد صلاح نجح في أن يكون أفضل لاعب بتاريخ مصر

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتحب الوطني الأسبق، أن النجم العالمي محمد صلاح اجتهد وعمل على نفسه، حتى نجح في أن يصبح أفضل لاعب في تاريخ مصر.

وقال أن محمد صلاح خلال السنوات الأولى من احترافه، لم يكن لديه كاريزما، مثل تلك الفترة، خاصة أنه نجح في أن يطور من نفسه.

وتابع أن محمد صلاح نجح في أن يطور من عقليته الاحترافية، واجتهد داخل الملعب وخارجه، مؤكدا أنه لم اهاجم محمد صلاح مطلقا، أو اقلل منه.

أنا نجحت في خوض تجربة احترافية مميزة

وأشار إلى أنه أنا نجحت في خوض تجربة احترافية مميزة منذ صغري، حتى وصلت أنه استطلعت أن أكون ضمن أفضل 10 مهاجمين في العالم.

أحمد حسن كوكا بيلعب في المتخب بالواسطة

أكد أنه لا يوجد لاعبين في المنتخب يلعبون بالواسطة غير أحمد حسن كوكا، مشيرا إلى أن كوكا له علاقة نسب تجعل له توصية في المنتخب ومن يعرف أنها خطأ فليخرج وينفيها.

وقال، أنه من الطبيعي أن يرد لاعب الكرة على الانتقادات في الملعب مثلما فعل محمد النني.

لم أخشَ الفشل أبدا

وتابع أن "احترامي للناس أهم بكتير من السبق الصحفي، وبالنسبة لتدريب الزمالك، فقد رفضته مؤخرا، لأني لست الرجل المناسب في هذه الفترة، ولم أخشَ الفشل أبدا"

تسبب في إصابة لاعب نادي الإعلاميين وتحملت علاجه

أكد أنه تسبب في إصابة مصطفى عبد الرحيم، لاعب نادي الإعلاميين، ولكنه قام بمعالجته، وأجريت له عملية الرباط الصليبي والتأهيل، وحاول توظيفه في شركته لكنه رفض.

وقال، أن لاعب نادي الإعلاميين لجأ للقضاء بحجة أني تسببت في اعتزاله كرة القدم لكن لم يكن ذلك صحيحا وخسر القضية.

شارك مع فريق جولدي لمدة موسم ونص

وتابع، أن اللاعب طلب تعويضًا كبيرًا لكنني أثبت من سجلات اتحاد الكرة أنه شارك مع فريق جولدي لمدة موسم ونصف ولذلك خسر القضية

عشان مخسروش.. ميدو يرفض إقراض محمد اليماني 40 ألف جنيه

رد الكابتن أحمد حسام ميدو على تصريحات محمد اليماني، برفض ميدو إقراضه مبلغ 40 ألف جنيه خلال فتره احترافهم بأوروبا.

كما رد على اتهامه بأنه "مش صاحب صاحبه"، موضحا :" الصحوبية مش تسليف فلوس وبس، ورفضت تسليف اليماني 40 الف عشان مخسروش ، وانا قاصد كدا، لأني عارف إنه مش هيعرف يردهم بسهولة".

لم أخشَ الفشل أبدا

وتابع أن "احترامي للناس أهم بكتير من السبق الصحفي، وبالنسبة لتدريب الزمالك، فقد رفضته مؤخرا، لأني لست الرجل المناسب في هذه الفترة، ولم أخشَ الفشل أبدا"

سر هجومه على النني..ويؤكد: سألت "فينجر" عن أهميته

رد على إشادته بالنجم محمد النني لاعب أرسنال ومنتخب مصر، بعدما هاجمه خلال برنامجه من قبل، قائلًا: "طلعت واعتذرت للنني وأشدت به قبل ظهوره معايا في البرنامج".

وأضاف "النني شخصية مهمة، وأي لاعب بيتعلم ، وحينما التقيت فينجر سألته عن أهمية النني، وأوضحي اي ذلك".

مستحقش أجي أقعد قدامك

وجهت الإعلامية بسمة وهبة، سؤالًا لأحمد حسام ميدو، قائلة: "يعني دي غيره منك من المحترفين؟"، ليرد: "غيره ايه يا دكتورة بسمة لو أنا بالسطحية والتفاهة دي يبقى مستحقش أجي أقعد قدامك".

لماذا لم يعاقب اتحاد الكرة الموظف المسئول عن إخفاء خطاب نهائي إفريقيا

كشف الكابتن أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ، سر هجومه على مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، وعلاقته بأبناء جيله من اللاعبين.



وقال :"أنا أكثر إعلامي بيهاجم اتحاد الكرة الحالي وأدافع عنهم عندما يكونون على الحق، وكيف يتم إخفاء خطاب كاف بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا من أحد الموظفين بعدما وضعه في الدرج ولا يتم معاقبته حتى الآن؟".

المجلس الحالي ليست له علاقة جيدة معه.

وتابع في وقت أزمة خطاب نهائي دوري أبطال إفريقيا كان المجلس الحالي هو السبب، وهاني أبو ريدة من يحكم اتحاد الكرة من 15 سنة، والمجلس الحالي ليست له علاقة جيدة معه.

هخسر احترامي لنفسي لو اتكلمت

أكدرفضه لأي عمولات خلال صفقات اللاعبين، قائلا"يبقى انا مبحترمش نفسي لو قبلت فلوس من واحد عشان اتعشى معاه".



ورفض الإجابة على سؤال "سرك مش في بير"، قائلا :" لو اتكلمت في الموضوع ده، هسىء لناس كتير وهخسر احترامي لنفسي".

لم أخشَ الفشل أبدا

وتابع أن "احترامي للناس أهم بكتير من السبق الصحفي، وبالنسبة لتدريب الزمالك، فقد رفضته مؤخرا، لأني لست الرجل المناسب في هذه الفترة، ولم أخشَ الفشل أبدا"