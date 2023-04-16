ميدو: أحمد حسن كوكا بيلعب في المتخب بالواسطة.. فيديو

أكد أحمد حسام ميدو، نجم المنتخب الوطني والزمالك الأسبق، أنه لا يوجد لاعبين في المنتخب يلعبون بالواسطة غير أحمد حسن كوكا، مشيرا إلى أن كوكا له علاقة نسب تجعل له توصية في المنتخب ومن يعرف أنها خطأ فليخرج وينفيها.

وقال أحمد حسام ميدو، خلال لقاء له لبرنامج “العرافة”، عبر فضائية “النهار”، أنه من الطبيعي أن يرد لاعب الكرة على الانتقادات في الملعب مثلما فعل محمد النني.

لم أخشَ الفشل أبدا

وتابع نجم المنتخب الوطني والزمالك الأسبق، أن "احترامي للناس أهم بكتير من السبق الصحفي، وبالنسبة لتدريب الزمالك، فقد رفضته مؤخرا، لأني لست الرجل المناسب في هذه الفترة، ولم أخشَ الفشل أبدا"