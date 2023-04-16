عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمادة هلال ينتهي من تصوير المداح وصناعه يحتفلون به في سقارة| صور

فركش تصوير المداح
فركش تصوير المداح

انتهى صناع مسلسل المداح الجزء الثالث من تصوير كافة مشاهدهم .


وحضر جميع صناع العمل وعلى رأسهم النجم حمادة هلال وهبة مجدي وتامر شلتوت وحنان سليمان وغيرهم  وذلك في سقارة .

 

«المداح» الحلقة 26 :

شهدت أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل «المداح.. أسطورة العشق» ظهور قرين «صابر المداح – حمادة هلال» لأول مرة أمام زوجته «رحاب – هبة مجدي»، وهو الأمر الذي يصيبها بصدمة شديدة ويجعلها تفقد الوعي، ويدخل صابر بعدها في مواجهة ساخنة مع قرينه الذي يريد تجنيده لعالم الجن معهم، ولكن صابر يرفض ويؤكد إيمانه بالله وأنه سينتصر عليهم في معركته ضدهم.

بعدها يقابل صابر «عماد – تامر شلتوت» والذي يثبت له حسن نواياه تجاهه ويطلب منه الوثوق فيه ويؤكد له أنه سيساعده في حماية ابنه «عز» من الجن، ويؤكد له أن «أمينة – سلمى أبوضيف»، هي السبب فيما وصل إليه حاله، وهو الأمر الذي يرفضه صابر ويؤكد له أن القدر هو ما دفعه لزيارة مولد سيدي القناوي، وبعدها تعرف على قصة أمينة والمغارة المسحورة والجن العاشق وقرر مساعدتها، فيطلب عماد من صابر أن يقرأ المكتوب ويترجمه ويحاول أن يفسره للنجاة من طريق الجن.

يقابل صابر بعدها «تاج – يسرا اللوزي» ويحكي لها كل المواقف التي يتعرض لها ومسألة خطف ابنه، وتؤكد له هي الأخرى أنها ستساعده وستكون بجانبه ولن تتركه مرة أخرى إلا إذا هو قرر الابتعاد عنها.

وتتعرض «أمينة – سلمى أبوضيف»، لحالة إجهاض في الشهر الثاني وترى بعض التهيؤات المرعبة من «عز – ابن صابر المداح»، لكنها تكتشف أن ما حدث مجرد حلم وكابوس بسبب إصرار الجن على إجهاض جنينها.

في المقابل تبدأ رحاب زوجة صابر المداح رحلة البحث عن ابنها المخطوف «عز» على يد «أمينة – سلمى أبوضيف»، وتذهب إلى مقر تواجد أهل أمينة بالفندق وتهددهم، وهو ما يجعل «الحاج سليم خال أمينة – أحمد ماهر»، يؤكد لها أنهم هم أيضا يتعرضون للكوارث والأزمات وأنهم لا يعرفون طريقها.

 

txt

المداح الحلقة 26| حلم مخيف لأمينة.. وحمادة هلال يعثر على يسرا اللوزي

txt

اليوم.. فريق عمل المداح ينتهي من التصوير

 

وتنتهي أحداث الحلقة بمواجهة ساخنة بين «عماد – تامر شلتوت» والجنية «هند بنت الأحمر - لوسي» ، والتى تهدده بسبب تركه طريقهم، ولكنه يتحداها ويؤكد لها أنه قرر الابتعاد عن طريق الجن.

مسلسل «المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل المداح مسلسل المداح الجزء الثالث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف محمود كهربا 12 مباراة.. وتغريم الأهلي ومرتضى منصور وحرمانه من دخول الملاعب

تغيير النهاية.. أسرة مسلسل جعفر العمدة تعود للتصوير مجددا

أول رد فعل من خالد الغندور على العقوبات الجديدة ضد محمود كهربا

الوقفة المتمم لرمضان والجمعة أول أيامه|البحوث الفلكي يؤكد موعد عيد الفطر المبارك

بعد قرار إيقافه.. موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الرجاء المغربي

بـ100 مليون يورو| من أجل دوري أبطال أوروبا.. إجبار صلاح على الرحيل إلى هذا النادي

جعفر العمدة الحلقة 25 قبل العرض.. شوقي يوجه ضربة موجعة لـ محمد رمضان

تحذير عاجل من الجيش السوداني للمواطنين بسبب القصف العشوائي للدعم السريع

موضوعات متعلقة

بمشاركة 30 منشدة.. محمود التهامي يطلق أوبريت "بنات النجار" في مهرجان أبوظبي

الحلقة 14 من "كشف مستعجل".. سهام يتقمص شخصية القاتل بدلا من يوسف

الحلقة 12 "كشف مستعجل"..يوسف ينقذ سهام من القتل

مأخوذ من شمس الزناتي..خالد سرحان ينفي مشاركته بفيلم محمد عادل إمام الجديد

سمير وزكية حلقة 1.. أحمد أمين يبحث عن الشهرة عبر السوشيال ميديا

أخيرا.. ويجز داخل نقابة الموسيقيين مع مصطفى كامل

سلوى عثمان تكشف عن دورها فى مسلسل «نصى التانى» مع على ربيع

أميرة فراج تطرح أغنية "فانلة حمرا"

ترشيحاتنا

المفتى: اكتناز الأموال ومنع الصدقة يعصف باستقرار الأمم والمجتمعات.. فيديو

الجيش السوداني: الوضع الميداني تحت السيطرة وقوات التدخل السريع استسلمت

السيطرة على مطار مروي.. بيان عاجل لـ الجيش السوداني بشأن أحداث اليوم

بسبب قذيفتين.. وزير المعادن السوداني يفقد 2 من أفراد أسرته

ده الأنسب.. شيرين رضا تكشف إمكانية عودتها مرة أخرى لـ عمرو دياب

استمارة إلكترونية.. تحركات عاجلة من وزارة الهجرة تجاه الطلاب المصريين في السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الغريبة الناعمة فى البيت

الوقفة المتمم لرمضان والجمعة أول أيامه|البحوث الفلكي يؤكد موعد عيد الفطر المبارك

مش هشتغل مع محمد سامي تانى.. زينة في5 صور مثيرة للجدل.. شاهد

مات بعد ما صلى الفجر .. أسباب صادمة وراء وفاة شاب داخل المسجد

فيديو

ممدوح عباس له فلوس لازم ياخدها.. تصريحات ميدو عن أزمة نادي الزمالك|فيديوجراف

مدينة بالجزائر تحير العالم.. مخلوقات بشرية تطير في السماء |فيديوجراف

9 قرارات عاجلة بشأن امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي

مرتضى يودع الزمالك.. انتخابات على مقعد رئيس النادي وأول تحرك من وزارة الرياضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

اﻟﻤﺰﻳﺪ