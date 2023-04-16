حمادة هلال ينتهي من تصوير المداح وصناعه يحتفلون به في سقارة| صور

انتهى صناع مسلسل المداح الجزء الثالث من تصوير كافة مشاهدهم .



وحضر جميع صناع العمل وعلى رأسهم النجم حمادة هلال وهبة مجدي وتامر شلتوت وحنان سليمان وغيرهم وذلك في سقارة .

«المداح» الحلقة 26 :

شهدت أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل «المداح.. أسطورة العشق» ظهور قرين «صابر المداح – حمادة هلال» لأول مرة أمام زوجته «رحاب – هبة مجدي»، وهو الأمر الذي يصيبها بصدمة شديدة ويجعلها تفقد الوعي، ويدخل صابر بعدها في مواجهة ساخنة مع قرينه الذي يريد تجنيده لعالم الجن معهم، ولكن صابر يرفض ويؤكد إيمانه بالله وأنه سينتصر عليهم في معركته ضدهم.

بعدها يقابل صابر «عماد – تامر شلتوت» والذي يثبت له حسن نواياه تجاهه ويطلب منه الوثوق فيه ويؤكد له أنه سيساعده في حماية ابنه «عز» من الجن، ويؤكد له أن «أمينة – سلمى أبوضيف»، هي السبب فيما وصل إليه حاله، وهو الأمر الذي يرفضه صابر ويؤكد له أن القدر هو ما دفعه لزيارة مولد سيدي القناوي، وبعدها تعرف على قصة أمينة والمغارة المسحورة والجن العاشق وقرر مساعدتها، فيطلب عماد من صابر أن يقرأ المكتوب ويترجمه ويحاول أن يفسره للنجاة من طريق الجن.

يقابل صابر بعدها «تاج – يسرا اللوزي» ويحكي لها كل المواقف التي يتعرض لها ومسألة خطف ابنه، وتؤكد له هي الأخرى أنها ستساعده وستكون بجانبه ولن تتركه مرة أخرى إلا إذا هو قرر الابتعاد عنها.

وتتعرض «أمينة – سلمى أبوضيف»، لحالة إجهاض في الشهر الثاني وترى بعض التهيؤات المرعبة من «عز – ابن صابر المداح»، لكنها تكتشف أن ما حدث مجرد حلم وكابوس بسبب إصرار الجن على إجهاض جنينها.

في المقابل تبدأ رحاب زوجة صابر المداح رحلة البحث عن ابنها المخطوف «عز» على يد «أمينة – سلمى أبوضيف»، وتذهب إلى مقر تواجد أهل أمينة بالفندق وتهددهم، وهو ما يجعل «الحاج سليم خال أمينة – أحمد ماهر»، يؤكد لها أنهم هم أيضا يتعرضون للكوارث والأزمات وأنهم لا يعرفون طريقها.

وتنتهي أحداث الحلقة بمواجهة ساخنة بين «عماد – تامر شلتوت» والجنية «هند بنت الأحمر - لوسي» ، والتى تهدده بسبب تركه طريقهم، ولكنه يتحداها ويؤكد لها أنه قرر الابتعاد عن طريق الجن.

مسلسل «المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.