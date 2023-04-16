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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المداح الحلقة 26.. حلم مخيف لأمينة.. وحماد هلال يعثر على يسرا اللوزى

المداح
المداح

شهد مسلسل المداح أسطورة العشق الحلقة 26 تطورا جديدا فى الأحداث، حيث يحاول صابر “حمادة هلال” أن يخفف من صدمة رحاب “هبة مجدى” والتى شاهدت قرين زوجها الا ان صابر قال لها انه حلم وليس حقيقة. 

بينما يحاول وليد “تامر شلتوت” أن يعدل من مسار صابر ويقول له لابد من الرجوع إلى الكتابات التى قمت بتفسيرها. 

بينما يتوجه زين “محمد عز” للشجار مع هايم “محمد رياض” الا ان الأخير يسيطر عليه. 

وتحلم “أمينة” حلما مخيفا بأنها وضعت جنينها ويظهر لها فى الحلم الجن فى صورة جمال “محمد مهران” وهو الأمر الذى يتسبب فى فزعها. 

أما صابر يتوجه إلى تاج “يسرا اللوزي” فى الاتيليه الخاص بها ويقول لها انت متعمدة تختفى بعيدا عنى لترد له اه لابد. كنت ابعد عنك حتى لا ابعدك عن زوجتك وابنك ويقول لها صابر لكن انا عايزك وجلسا سويا ليتحدث معها عن كافة ما تعرض له فى الفترة الأخيرة. 

تقرر رحاب أن تغادر منزل صابر للبحث عن ابنها خاصة أنها تشعر بأن صابر لا يرغب فى البحث عن ابنهما كونه مقتنعا انه ابن الجن وتتوجه رحاب إلى سليم “أحمد ماهر” تبحث عن أمينة “سلمى أبو ضيف” ولم تجدها وتعثر عليها أحلام “رانيا فريد شوقى” و منال “دنيا عبد العزيز”.  

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أبطال مسلسل المداح

يشارك في مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون فى العمل لأول مرة منهم يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حماده، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التي تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.

المسلسل يشارك في بطولته كل من حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، سلمى أبو ضيف، دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي، رانيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل المداح

تدور قصة مسلسل “المداح 3 أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضا أزمات.

حمادة هلال محمد رياض يسرا اللوزي هبه مجدى مسلسل المداح أسطورة العشق المداح أسطورة العشق

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