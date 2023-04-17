عيار الذهب فلت.. الجرام وصل 2350 جنيها بدون مصنعية وهذا موقف الدولار

قدمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري ، تغطية خاصة حول أخر مستجدات أسعار الذهب والدولار حيث يواصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقراره في البنوك، منذ يوم الجمعة 10 مارس الماضي، ليكون مستقرا بذلك لمدة 38 يوما كاملة، عدا البنك المركزي الذي تراجع فيه بنحو قرشين.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وسجل 30.83 جنيه بعد 30.84 جنيه للشراء، 30.93 بعد 30.95 جنيه للبيع.

بينما وسجل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء. ، 30.95 جنيه للبيع.

وفي بنكي الأهلي ومصر سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وعالمياً تراجع الأمريكي بقوة بحسب مؤشر الدولار (DXY)، والذي يقيس مستواه أمام 6 عملات رئيسية، بحسب "وول ستريت جورنال".

وسجل المؤشر 101.66 بعد 102.89 نقطة الثلاثاء الماضي ،فيما وصل المؤشر إلى 114.78 نقطة في وقت سابق من نهاية العام الماضي.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو



