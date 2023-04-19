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رئيس التحرير
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شهادة 39% أم ثروة بلس 23%.. أفضل شهادات استثمار بالبنوك

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول ما يبحث عنه المواطن بشكل مستمر من شهادات الادخار الجديدة صاحبة العائد المرتفع، حيث تم طرح عدد جديد من الشهادات الأولى بعائد ‎%23 وهي ثروة بلس، والثانية هي شهادة العائد التراكمي بفائدة ‎%‎39.

حيث طرح آي جي بنك أعلى شهادة ادخار في مصر، بعائد يصل 23% لأول سنة، في حين يقدم البنك المصري الخليجي، شهادة أخرى بعائد 19% ثابت لمدة 3 سنوات.

وأكد آي جى بنك إن شهادة الادخار "ثروة بلس" هي شهادة لمدة 3 سنوات بعائد متغير 23% شهرياً لأول سنة، وشهادة بعائد شهري ثابت 19% على 3 سنوات.

كما أعلن بنك التنمية الصناعية عن طرح شهادة جديدة تحت مسمى "اختيارك ذات العائد التراكمي المدفوع مقدما" بعائد تراكمي  39%.

تبلغ مدة الشهادة ٣ سنوات ويتم الحصول على العائد لليوم الثاني للشراء دفعة واحد مقدما..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

 

تسنيم خيري شهادة العائد التراكمي شهادات الادخار ثروة بلس

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