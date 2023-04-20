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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد رمضان.. ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول اللحوم؟

اللحوم
اللحوم

يتجه الأشخاص إلى النباتات لأسباب عديدة: إنقاص الوزن ، والرغبة في الشعور بمزيد من النشاط ، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، وتقليل عدد الأدوية التي يتناولونها، لكن ما الذي يحدث حقًا عندما تتوقف عن تناول اللحوم؟

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1. سوف تقلل الالتهاب في جسمك.

إذا كنت تتناول اللحوم والجبن والأطعمة المصنعة للغاية ، فمن المحتمل أن تكون لديك مستويات مرتفعة من الالتهابات في جسمك، في حين أن الالتهاب قصير الأمد (مثل ما بعد الإصابة) أمر طبيعي وضروري ، فإن الالتهاب الذي يستمر لأشهر أو سنوات ليس كذلك، تم ربط الالتهاب المزمن بتطور تصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية والسكري وأمراض المناعة الذاتية ، من بين حالات أخرى.


2. سوف تنخفض مستويات الكوليسترول في الدم لديك.

يُعد ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية ، وهما من أكثر الأمراض الفتاكة الدهون المشبعة - الموجودة بشكل أساسي في اللحوم والدواجن والجبن والمنتجات الحيوانية الأخرى - هي المحرك الرئيسي لمستويات الكوليسترول في الدم لدينا.

اللحوم الالتهاب الكوليسترول الدهون المشبعة السكري

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