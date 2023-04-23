إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم في بني سويف

بسبب الفسيخ

أصيبت 7 أشخاص من أسرة واحدة اليوم السبت، باشتباه تسمم غذائي، إثر تناول وجبة طعام "فسيخ" داخل منزلهم بقرية الحاجر التابعة لدائرة مركز بني سويف .



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة، ادعاء إصابتهم بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام "فسيخ" داخل منزلهم بقرية حاجر بني سليمان التابعة دائرة مركز بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقلهم إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي.

وتبين أن المصابين هم؛ "زينب.م.خ" 5 أعوام، "هند.ق.ن" 17 عامًا، "شعبان.خ.س" 24 عامًا، "شعبان.م.خ" 10 أعوام، "مريمش.خ" 3 أعوام، "فرحه.خ.س" 12 عامًا، "عبد الرحمن.خ" 12 عامًا، جميعهم مصابين بارتفاع في درجات الحرارة وقئ، جاري إسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي.