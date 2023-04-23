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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الشاعر عمرو حسن يختتم مسيرته بحفل ساقية الصاوي.. ويعتزل

حفل عمرو حسن
حفل عمرو حسن

أحيا الشاعر عمرو حسن، منذ ساعات حفله الشعري الأخير على خشبة مسرح ساقية الصاوي، حيث أعلن اعتزاله الظهور مجددًا على خشبة المسرح وتقديمه الحفلات الشعرية.

 

وكتب المطرب أحمد موسى، من خلال صفحته على “الفيسبوك”: "النهارده يوم حزين للمسرح الشعري في مصر .. 10 سنين كنت فيهم محظوظ اني بشوف من قريب ازاي بيتحول فن كان اختفي واندثر ازاي بيظهر للنور تاني وازاي بيتطور وبيكبر وبيقدر يبقي ليه جمهور بالملايين والاف بيحضروا حفلاته وينتظروها بفارغ الصبر في اكتر وقت وزمن ساد فيه الهلس والسف والولا حاجه".

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وتابع: “عمري ماشكيت في صواب قراراتك او رجاحه تفكيرك بس مش قادر اخبي اني حزين جدا وماكنتش اتمني انك تسيب المسرح في عز نجاحك ده وانا ماشي الجمهور كله واحد واحد كان بيحلفني اني احاول اخليك ترجع عن قرارك الناس زعلانه بجد”.


بينما اختتم حديثه: “ربنا يوفقك ويكتبلك الخير في اللي جاي وهتفضل في نظري ونظر كل اللي بيحبوك ملك المسرح بيتك وحتتك وملعبك اللي مالكش فيه منافس”.

وكان قد حل الشاعر عمرو حسن ضيفا على موقع “صدى البلد”، وقال: "كنت سعيدا جدا بالتعاون مع محمد محيي وأصالة وحنان ماضي وبلقيس، فكل من أحبهم عملت معهم، وأحب التجربة التي يقوم بها حسين الجسمي، فأشعر أن لي إضافة أستطيع تقديمها، وأحب شيرين عبد الوهاب بشكل كبير، وأنغام وآمال ماهر بشكل كبير جدا، فأراها جوهرة مصر ونوارة الجيل مثل أم كلثوم وإمكانيات جبارة، وأتمنى في القريب أن ترجع لتألقها مرة أخرى".

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