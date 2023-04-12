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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

22 أبريل .. حفلان متتاليان لـ عمرو حسن على مسرح ساقية الصاوي

صدى البلد

يحيى الشاعر عمرو حسن حفلين متتالين على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوى يوم السبت 22 إبريل الجاري ضمن حفلات عيد الفطر.

وتم طرح تذاكر الحفل على موقع ساقية الصاوى بسعر 220 جنيهًا ، ومن المقرر أن تبدأ الحفلة الأولى  4 ونصف عصرا والثانية فى تمام السابعة والنصف مساءً.

وكان قد حل الشاعر عمرو حسن ضيفا على موقع “صدى البلد”، وقال: "كنت سعيدا جدا بالتعاون مع محمد محيي وأصالة وحنان ماضي وبلقيس، فكل من أحبهم عملت معهم، وأحب التجربة التي يقوم بها حسين الجسمي، فأشعر أن لي إضافة أستطيع تقديمها، وأحب شيرين عبد الوهاب بشكل كبير، وأنغام وآمال ماهر بشكل كبير جدا، فأراها جوهرة مصر ونوارة الجيل مثل أم كلثوم وإمكانيات جبارة، وأتمنى في القريب أن ترجع لتألقها مرة أخرى".

وأضاف: “كنت محظوظا لأني جئت بعد عام 2011، وكان المجتمع مكشوفا كله والناس بدأت تفكر من الذي كان مظلوما، وأرادوا إظهار وجوه جديدة، ومن ضمن الأشياء التى ظهرت هي الشعر، وكنت محظوظا والناس أرادت أن تسمع، فهم يحبون الشعر جدا، وعندما يراني الناس في الشارع يكونون سعداء جدا ويخبروني أنهم أحبوا بقصائدي وتزوجوا بقصائدي وغيرها من المواقف”.

وتابع: “الناس يحبون الكلام جدا، وإلا لماذا يتابعنا ملايين حاليا، ولماذا معروف أن حفلاتنا تنتهي تذاكرها دائما، فكان هناك تحدٍ وقتها لتقديم ذلك، ولكن الندرة تصبح ميزة”.

وأكد الشاعر عمرو حسن: "عندما بدأت الشعر لم يكن المجال فارغا، لأنه وقتها كانت هناك تجربة بارزة قدمها هشام الجخ، أنا بدأت وهشام كان موجودا وقتها في المجال، وكان له جمهور كبير ولا يزال، فهشام ساعدني كثيرا بأنه بدأ في مجال الشعر وفرقت معنا كثيرا، فأنا يهمني أن أضيف لمجال الشعر وأغير القيمة المجتمعية للشاعر".

ساقية الصاوي مسرح ساقية الصاوي عمرو حسن مسرح قاعة النهر الشاعر عمرو حسن

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